Star Wars: The Mandalorian Season 3 et Ahsoka seront diffusés en 2023

Les aventures de Mando et Grogu ne se poursuivront pas en 2022, mais la saison 3 ne tardera pas à arriver sur Disney+. Lors de la Star Wars Anaheim Celebration 2022, Lucasfilm a détaillé l’actualité de certains de ses principaux produits. The Mandalorian reviendra en février 2023, tandis que le deuxième spin-off de la série, Ahsoka, fera de même cette même année, à une date encore à déterminer.

Le The Book Of Boba Fett a posé les fondations sur lesquelles s’appuiera cette nouvelle saison, qui réunira les deux protagonistes emblématiques de The Mandalorian. Après ce qui s’est passé dans cette série, Din Djarin se rendra à Mandalore avec l’enfant. Selon certains participants, l’actrice Katee Sackhoff est montée sur scène : « Vous ne penseriez pas que vous alliez vous débarrasser de moi si vite. » Et c’est que son personnage, Bo-Katan, semble avoir un rôle antagoniste dans cette saison. Une bande-annonce a été montrée qu’au moment où cette nouvelle est écrite, elle n’a pas encore transpiré.

Plus de personnages confirmés !

Les autres personnages qui seront de retour sont Greef Karga, La Armera et l’ignifuge Peli Moto, tous récurrents de la première saison. Ces deux derniers, en fait, apparaissent dans les épisodes mandaloriens du The Book Of Boba Fett. Espérons qu’il y aura plus d’informations sur Ahsoka et The Mandalorian dans les prochains jours.

Jon Favreau et Dave Filoni, les créateurs de ces produits, ont participé au panel et ont reconnu être très occupés en raison du tournage d’Ahsoka. Comme si tout cela ne suffisait pas, Lucasfilm a montré le premier teaser de Star Wars : Andor, la préquelle de Rogue One, qui sortira sur Disney+ le 31 août. Avant que cela n’arrive, nous allons profiter d’Obi-Wan Kenobi, dont les deux premiers épisodes seront disponibles à partir du 27 mai. Les autres débutent à ces dates.

source | Bulletin Bespin, Lucasfilm