GTA Online : The Vespucci Job (Remix) et plus d’actualités du 27 mai au 2 juin

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, récupérant cette fois un mode classique comme The Vespucci Job (Remix) pour lui donner une nouvelle tournure avec des innovations passionnantes ainsi que plus de bonus dans plus des modes de jeu tels que Mobile Operations ou Bunker Series, des réductions sur les entrepôts et les véhicules, des cadeaux et des avantages Prime Gaming, parmi bien d’autres.

The Vespucci Job (Remix): Tous les modes

Les courses-poursuites effrénées de The Vespucci Job (Remix) reviennent, où un joueur roule à toute vitesse en collectant des points de contrôle tandis que l’équipe rivale tente de l’intercepter par tous les moyens. Tout cela à travers sept modes de jeu divisés en chapitres dans lesquels l’Issi Classic est remplacé par une série de véhicules mythiques tels que des voitures de sport classiques, des motos et plus, tandis que les intercepteurs transportent des voitures de patrouille, des voitures blindées ou des hélicoptères armés. Folie absolue offrant des GTA$ et RP doublés cette semaine.

D’autre part, les joueurs de GTA Online bénéficieront cette semaine de doubles récompenses dans les modes de jeu tels que les contrats, les jobs et les défis du club de motards, dans les jobs VIP et boss et pour les partenaires et les escortes, les séries de bunker, What a truck et les opérations mobiles. De plus, uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S, vous aurez accès au contre-la-montre Special Works de Hao et au véhicule de test premium de Hao : Übermacht Sentinel XS.

Passons aux véhicules; le prix CMLS de cette semaine est la Bravado Youga Classic, tandis que les voitures d’essai sont la Vulgar Fagaloa, la Declasse Vamos et la Dinka Jester RR. Cependant, si vous voulez vous prendre un somptueux Übermatch Revolter, tout ce que vous avez à faire est de tenter votre chance à la roue de la fortune du Diamond Casino & Resort.

Les remises de cette semaine se concentrent sur les entrepôts Imani, les services et une sélection de véhicules :

Fournitures professionnelles – 50 % de réduction

Entrepôts : 30 % de réduction

Entrepôts d’exportation : 30 % de remise

Entreprises du Biker Club – 30% de réduction

Services Imani (cache-cache, demande de moto) : 75 % de réduction

Caracara insipide – 30 % de réduction

Bienfaiteur Tourelle Limousine – 30 % de réduction

Declasse Granger 2600LX – 30% de réduction

Declasse Let’s go : 30% de remise

Vulcar Fagaloa : 40% de réduction

Rappelons-nous que les avantages de cela pour les membres GTA+ sont :

Agence à Rockford Hills, donnant accès à The Contract

Mise à niveau Grotti Brioso R/A et HSW avec deux couvertures exclusives

Vêtements et accessoires gratuits

GTA$ doublés en contrats de sécurité

Bonus de membre supplémentaires

Enfin, les avantages Prime Gaming sont du 26 mai au 29 juin. Tous les joueurs de GTA Online recevront 100 000 GTA$ pour chaque semaine de jeu. Si vous avez associé vos comptes Prime Gaming et Rockstar Games Social Club, vous recevrez également 100 000 GTA$ supplémentaires, tandis que les membres Prime Gaming abonnés à GTA+ recevront 100 000 GTA$ supplémentaires, jusqu’à 300 000 GTA$ par semaine.

source | Jeux de rock star