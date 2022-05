Blue Beetle: premier regard sur le costume de film avec le nouveau super-héros latino de DC

Voici les premières images de l’acteur Xolo Maridueña dans le costume de Blue Beetle, le nouveau héros de l’univers DC pour qui Warner prépare son propre film solo. Filtré directement du tournage et pris pendant une pause entre les prises, la vérité est que les choses ne pourraient pas mieux paraître.

Malgré la nature méconnue du personnage, il faut rappeler qu’il s’agit d’un projet important pour Warner, puisqu’il s’agit du premier film mettant en scène un super-héros latino solo pour DC. Outre Maridueña, derrière elle se trouvent le producteur primé Zev Foreman (Dallas Buyers Club, Colossal) et le Portoricain Ángel Manuel Soto, qui fera le saut sur la scène internationale avec Blue Beetle.

Qui est Blue Beetle dans le nouveau film DC ?

Cela ne vous semble peut-être pas grand-chose, mais les origines de Blue Beetle remontent à 1939, lorsqu’il a été créé par Fox Comic pour lutter contre la montée en puissance de Marvel et DC. À l’époque, Blue Beetle était le pseudonyme de Dan Garrett, un policier qui a acquis des super pouvoirs après avoir expérimenté diverses vitamines dans le but d’être toujours prêt à faire son travail. Plus tard, dans les années 50 et alors que le héros était déjà entre les mains de Charlton Comics, l’heureux Blue Beetle est devenu un archéologue qui a reçu ses pouvoirs de la technologie égyptienne antique. Et à partir de là, il ne s’est pas passé grand-chose jusqu’à l’émergence de Ted Kord, l’athlète et inventeur à la Tony Stark qu’il a représenté dans les années 60.

Le personnage a continué à patauger jusqu’à ce que DC Comics reprenne ses droits dans les années 1980, lorsqu’il a été introduit dans Crisis on Infinite Earths, toujours sous le nom de Ted Fork. Il s’est taillé une place jusqu’à ce qu’en 2006, il gagne sa propre collection solo en tant que Jaime Reyes, un adolescent d’El Paso qui a acquis les super pouvoirs de Blue Beetle, qui sont une super force et une super vitesse grâce à son exosquelette bleu.

On verra comment le personnage s’en sort après le film, prévu le 18 août 2023 sur HBO Max et grâce auquel il atteindra sûrement des niveaux de notoriété dont il n’avait jamais rêvé. Jaime Reyes et Xolo Maridueña seront-ils dignes d’être le premier super-héros latino de DC ?