Escape from Monkey Island, parmi les jeux gratuits avec Prime Gaming en juin 2022

Amazon et Twitch continuent de collaborer pour nourrir Prime Gaming avec des jeux gratuits sur une base mensuelle. Les deux plateformes s’accordent sur la liste attendue pour juin prochain. Six jeux seront disponibles le « day one » du mois, parmi lesquels on peut trouver des noms comme Escape from Monkey Island. Nous vous laissons la liste complète ci-dessous.

Ce sont les 6 jeux Prime Gaming gratuits en juin 2022

Évadez-vous de l’île aux singes

Championnat du monde des rallyes FIA WRC 8

À travers les gorges

astrologie

Calicot

loin de là 4

L’offre est complétée par des titres de genres variés. Ubisoft ne manque pas non plus son rendez-vous : Far Cry 4 est l’une des livraisons les plus appréciées des fans après le succès de son prédécesseur. Vous collaborerez pour mettre fin aux combats du régime Pagan Min au pied de l’Himalaya.

WRC 8

L’offre Escape from Monkey Island arrive à un excellent moment. La saga est rigoureusement d’actualité après avoir connu l’existence de Return to Monkey Island, où Ron Gilbert revient se tenir derrière la baguette de sa saga préférée. Dans ce lien, vous pouvez voir les premiers détails et sa bande-annonce officielle.

N’oubliez pas que vous avez encore le temps de faire de même avec ceux sélectionnés au mois de mai. Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Mail Mole + & ‘Xpress Deliverys, Cat Quest et Shattered: Tale of the Forgotten sont actuellement disponibles.

Nous vous rappelons que Prime Gaming propose également des récompenses gratuites parmi les principaux jeux du moment. Call of Duty: Warzone, Pokémon GO, Rainbow Six Siege et Apex Legends ne sont que quelques exemples que vous trouverez dans la promotion. Vous devez avoir un abonnement Amazon Prime actif, puis le lier à votre compte Twitch afin d’accéder à ces avantages.

Source : GameSpot