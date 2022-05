Doctor Strange in the Multiverse of Madness a déjà une date de sortie en numérique et Blu-ray

Doctor Strange in the Multiverse of Madness aurait déjà des dates officielles pour sa première en format numérique et physique. Cela a été annoncé par Movie Extras Videos avec une nouvelle bande-annonce pour annoncer la date de sortie du film au format national, arrivant au format numérique le 22 juin, tandis que sur Blu-ray, il le fera un peu plus d’un mois plus tard, c’est-à-dire , le 26 juillet.

Doctors Strange 2 : format numérique et physique

Ainsi, cette nouvelle annonce validerait une fuite récente qui indiquait que Doctor Strange dans le multivers de la folie arriverait sur le service de streaming Disney+ le 22 juin, coïncidant ainsi avec la publication de sa version au format numérique. En l’absence d’annonce officielle de Disney / Marvel, ce seraient les dates définitives pour profiter des aventures multiverselles de l’UCM chez nous.

« Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives époustouflantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. » Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen.

L’annonce coïncide avec les dernières semaines du film en salles, un film qui a déjà dépassé les 800 millions de dollars de collectes mondiales. Rappelons que le prochain film UCM à sortir en salles sera Thor: Love and Thunder, dont nous avons récemment apprécié sa deuxième et spectaculaire bande-annonce, avec la révélation de Christian Bale dans le rôle de Gorr, les bouchers des dieux, un film que nous pouvons voir de Le 8 juillet dans les salles.

source | Film Extras Vidéos