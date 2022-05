Star Wars Celebration 2022 : panneaux, dates et horaires

Les fans de Star Wars ne peuvent pas manquer l’une des dates incontournables de l’année. Star Wars Celebration 2022 se déroulera à Anaheim, en Californie, mais tous les fans pourront suivre les panneaux grâce au streaming. Des nouvelles sur les produits en cours (Andor, The Mandalorian, etc.), ainsi que des curiosités, des histoires et bien plus encore, sont attendues. De nombreux invités seront présents, dont des acteurs, des artistes et bien plus encore.

Star Wars Celebration 2022 démarre le jeudi 26 mai et se déroule les jours suivants : 27, 28 et 29 mai. Et comment pouvez-vous voir? Une partie du contenu sera disponible en streaming depuis la chaîne YouTube officielle, même si l’actualité sera également publiée sur le site de la saga. En revanche, il ne faut pas oublier que les deux premiers épisodes de Star Wars : Obi-Wan Kenobi sortiront demain (voir l’heure de première ici).

Chez Netcost, nous avons fait une sélection avec certains des panneaux les plus intéressants. Nous vous proposons une brève description et des horaires pour l’Espagne, les États-Unis et le Mexique.

jeudi 26 mai

Vitrine du studio de Lucasfilm

20h00 Espagne, 11h00 (États-Unis PT), 13h00 (Mexique)

Il y aura des mises à jour sur les prochaines aventures de Star Wars, y compris Star Wars : Obi-Wan Kenobi, Andor et The Mandalorian. Certaines des stars et cinéastes actuels de la saga galactique apparaîtront.

Attack of the Choirs: La musique de l’épisode II avec David W. Collins

22h00 (Espagne), 13h00 (États-Unis), 15h00 (Mexique)

David W. Collins explorera les liens musicaux entre l’histoire et les personnages, décomposant à la fois les thèmes nouveaux et classiques.

Lucasfilm Publishing : Histoires d’une galaxie lointaine, très lointaine

22h00 (Espagne), 13h00 (États-Unis), 15h00 (Mexique)

Panel dédié à l’actualité de l’édition Star Wars publiée par Disney, Lucasfilm Press, Del Rey, Dark Horse et plus encore. Anticipez les publicités.

Ian McDiarmid : Une audience avec l’empereur

22h30 (Espagne), 13h30 (États-Unis), 15h30 (Mexique)

L’acteur Ian McDiarmid, qui a joué le chancelier suprême Palpatine et l’empereur (Darth Sidious), parlera des tenants et aboutissants de son personnage.

La Haute République : Pour la lumière et la vie

00:00 (Espagne), 15:00 (États-Unis), 17:00 (Mexique)

Un panel dédié à Star Wars : La Haute République, une nouvelle ère de la saga se déroulant des siècles avant l’épisode I. Des nouvelles de la phase 2 seront dévoilées.

vendredi 27 mai

l’été de la guerre des étoiles lego

21h30 (Espagne), 15h30 (États-Unis), 14h30 (Mexique)

Rejoignez le groupe LEGO et Lucasfilm pour découvrir les secrets du jeu vidéo LEGO Star Wars : The Skyralker Saga et plus encore.

Lucasfilm Publishing : Au-delà de la page

21h30 (Espagne), 15h30 (États-Unis), 14h30 (Mexique)

Panneau de curiosités sur les produits éditoriaux.

Star Wars : Attaquez les Clones 20e Anniversaire

23h00 (Espagne), 14h00 (États-Unis), 16h00 (Mexique)

Revue de Star Wars Episode II, qui fête ses 20 ans.

samedi 28 mai

Mando+ : Une conversation avec Jon Favreau et Dave Filoni

20h00 Espagne, 11h00 (États-Unis PT), 13h00 (Mexique)

Dave Filoni et Jon Favreau, créateurs de The Mandalorian et The Book of Boba Fett, se pencheront sur le passé et l’avenir de ces produits.

Dans les coulisses de The Mandalorian & The Book of Boba Fett

22h00 Espagne, 13h00 (États-Unis PT), 15h00 (Mexique)

Comme son titre l’indique, un aperçu des coulisses de ces séries Star Wars en direct.

Star Wars : chasseurs

22h00 Espagne, 13h00 (États-Unis PT), 15h00 (Mexique)

Panel sur le nouveau jeu vidéo gratuit pour Nintendo Switch et appareils mobiles.

Contes des Jedi

01h30 (Espagne), 16h30 (États-Unis), 18h30 (Mexique)

Nouvelle anthologie d’histoires d’animation. Dave Filoni sera chargé de le présenter.

Bandes dessinées Marvel Star Wars

02h30 (Espagne), 17h30 (États-Unis), 19h30 (Mexique)

Nouvelles sur les bandes dessinées Star Wars.

Je suis C3-PO avec Anthony Daniels

03h30 (Espagne), 18h30 (États-Unis), 20h30 (Mexique)

L’acteur Anthony Daniels nous apporte ses histoires sur le personnage.

dimanche 29 mai

Star Wars : The Bad Batch Saison 2

20h00 Espagne, 11h00 (États-Unis PT), 13h00 (Mexique)

Un aperçu de la deuxième saison de la série dérivée de The Clone Wars.

Rétrospective, Star Wars : Visions

21h30 Espagne, 12h30 (États-Unis PT), 14h30 (Mexique)

Les responsables parleront de leur collaboration avec les studios japonais qui ont conçu ces histoires d’anime.

cérémonie de clôture

00h30 Espagne, 15h30 (États-Unis PT), 17h30 (Mexique)

Toutes les bonnes choses disent au revoir et la Star Wars Celebration dira également au revoir, mais pas sans une cérémonie de clôture.