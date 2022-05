Quand est le dernier événement de la saison 2 de Fortnite ?

Nous savons déjà quand aura lieu l’événement final de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite, appelé Collision / Impact. Juste en dessous on vous dit tout sur la date et l’heure de l’événement de fin de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite :

Fortnite Saison 2 : à quand le dernier event Collision ?

L’événement final de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite, appelé Collision, se tiendra le samedi 4 juin 2022 à une heure différente selon notre région. Juste en dessous, nous vous laissons les dates et heures de l’événement dans différentes régions hispanophones :

Espagne (péninsule et îles Baléares) : 22h00 le samedi 4 juin.

Espagne (îles Canaries) : 21h00 le samedi 4 juin.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 15h00 le samedi 4 juin.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 14h00 le samedi 4 juin.

Equateur, Colombie, Mexique, Panama et Pérou : 13h00 le samedi 4 juin.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 12h00 le samedi 4 juin.

Pour assister à l’événement, nous devrons être dans le jeu à ces dates et heures en fonction de notre région. Il est recommandé d’entrer une demi-heure avant pour éviter les files d’attente ou les problèmes de connexion. Nous avons connu cette information grâce à un drapeau ajouté avant son activation sur les serveurs d’Epic Games ; avec une visionneuse JSON, vous pouvez le voir. Cette information a ensuite été confirmée par Epic Games dans un article de blog Fortnite.

Quand commence la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite ?

Illustration officielle de l’événement final Collision

Bien que rien ne soit confirmé, le fait que l’événement ait lieu le samedi 4 juin impliquerait que la saison 3 débuterait le lendemain, dimanche 5 juin 2022. De cette façon, Epic Games aurait changé sa routine des nouvelles saisons de Fortnite pendant ce chapitre, en commençant de nouveaux le week-end.

En attendant, nous vous rappelons que vous disposez d’un temps de plus en plus limité pour passer au niveau de saison 200. Dans notre guide Fortnite, nous vous aidons à monter de niveau rapidement afin que vous puissiez obtenir tous les objets de la saison 2 : objets Battle Pass et objets de récompenses supplémentaires, y compris, bien sûr, Doctor Strange et Marauder.

Sources : NiteStats, Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration