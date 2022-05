Returnal arrive sur PC : il apparaît dans la base de données Steam

PlayStation semble avoir de grands projets avec Returnal. Le titre, exclusif depuis avril 2021 sur PS5, apparaît sur la base de données Steam. Le fichier a été mis à jour le 26 mai avec certaines données qui pointent vers le jeu Housemarque, comme le nom du navire de Selene (Helios) et la tour de Sisyphe, qui est arrivée via une mise à jour en mars. Il est évident que la société prépare son lancement sur PC bien qu’elle n’ait pas officiellement communiqué la nouvelle.

Returnal, « un vrai jeu nouvelle génération ».

Avec ces mots, nous avons commencé notre analyse. Dans cette maison, il a obtenu une note de 8,4 sur 10. Cinq mois après le début de la génération, la PS5 a reçu une nouvelle exclusivité qui a fusionné divers genres pour nous piéger dans sa boucle. « Ces boucles, agissant comme des cycles, sont l’esprit de Returnal. Chaque fois que vous démarrez le jeu, vous repartez du point de départ. Un voyage, un crash et un monde hostile : comme ça encore et encore », nous a-t-on dit.

Bien sûr, c’était « l’une des grandes surprises » de 2021, et c’est que Housemarque a créé « un titre avec de la personnalité à tous points de vue ». Nous avons fait l’éloge de l’utilisation des fonctionnalités de la PS5 : « Il a gagné le droit d’être un véritable jeu de nouvelle génération. De l’utilisation intelligente des capacités DualSense à l’audio Tempest 3D, ils se combinent pour améliorer encore plus l’expérience. C’est aussi un exemple d’optimisation de la mémoire SSD : on peut dire qu’elle n’a pas les temps de chargement traditionnels. Les transitions entre les mondes se produisent instantanément : rien ne vous enlève le contrôle. »

En revanche, l’après-match laissait peu de raisons de rester coincé dans la boucle. Plus précisément, nous avons souligné le « manque de surprises qui nous encouragent à continuer » au-delà d’une fin complète qui ajoute plus de pièces au puzzle. De plus, certaines mécaniques présentées dans la dernière ligne droite « ne sont pas assez utilisées ». Vous pouvez lire le texte intégral sur ce lien.

Références: Nibellion sur Twitter | Base de données Steam