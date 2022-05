PlayStation confirme les séries Horizon, Gran Turismo et God of War

L’expansion des propriétés intellectuelles de PlayStation Studios à d’autres médias poursuit son cours. Après la première du film Uncharted et les futurs débuts des séries The Last of Us et Twisted Metal, le moment est venu de confirmer que God of War recevra une adaptation sur Amazon Prime Video. De plus, PlayStation Productions a révélé qu’Horizon et Gran Turismo apporteront également leurs histoires aux plateformes de streaming.

On ignore encore sur quelle plateforme Gran Turismo sera disponible, mais selon Benji-Sales sur Twitter, l’aventure mettant en vedette Aloy a une destination claire : Netflix. On ne sait rien des détails spécifiques de ces produits, au-delà du fait qu’ils ont le feu vert de la société japonaise. L’existence de ces produits a été mentionnée par Jim Ryan lors de la série de questions et réponses qui a eu lieu lors d’une conférence d’affaires.

Deadline a révélé en mars que les négociations entre Sony et Amazon Studios pour la série en direct God of War étaient bien avancées. Selon ces informations, Mark Fergus et Hawk Ostby (The Expanse) ont été choisis comme showrunners et Rafe Judkins (The Wheel of Time) participera également à la production.

Sony a officiellement annoncé une nouvelle série PlayStation Productions en développement • Horizon arrive sur Netflix

• God of War arrive sur Amazon (précédemment selon la rumeur)

• Gran Turismo (aucun service annoncé) Sony continue d’étendre fortement son IP PlayStation aux séries / films pic.twitter.com/5b3nkD9diF – Benji-Sales (@BenjiSales) 26 mai 2022

The Last of Us sur HBO Max

Ellie et Joel se sont rencontrés dans des circonstances défavorables, alors que le monde avait déjà plongé dans l’abîme. Le duo de protagonistes du jeu vidéo The Last of Us prendra vie en direct avec Bella Ramsey (Game of Thrones) et Pedro Pascal (The Mandalorian) comme stars principales. Neil Druckmann, réalisateur de The Last of Us Part 2 et co-réalisateur de l’original, a travaillé en très étroite collaboration avec le showrunner Craig Mazin (Tchernobyl).

L’histoire aura des différences par rapport au jeu vidéo, bien qu’ils n’aient pas précisé dans quelle mesure ils différeront. Sa première est prévue pour 2023 sur HBO Max, toujours sans date plus précise. Au-delà d’une photographie promotionnelle et d’un instantané du plateau de tournage, aucun matériel supplémentaire n’a encore été montré. Nous devrons attendre que la première bande-annonce sorte.

source | Benji Ventes