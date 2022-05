Winnie l’Ourson, terrifiant et grotesque dans son premier film d’horreur : Blood and Honey

Finies les histoires Disney et les milongas. Le moment est venu de rencontrer le vrai Winnie l’ourson. Le véritable ours sauvage et assoiffé de sang qui vit dans le bois des cent acres. C’est l’idée derrière Blood & Honey, un nouveau film sur le personnage qui n’a rien à voir avec la compagnie de Mickey Mouse… mais qui ne pourra pas empêcher sa sortie non plus.

Le personnage de Winnie l’ourson, créé en 1926 par l’écrivain britannique Alan Alexander Milne, est tombé dans le domaine public le 1er janvier 2022, tout comme Bambi, et depuis lors, tout citoyen est autorisé à créer des variantes et des histoires parallèles des deux, ainsi que téléchargez l’œuvre gratuitement, vendez-la ou partagez-la. Tant qu’ils ne s’inspirent pas trop de l’image établie de Disney de l’ours (qui reste protégée), des films comme Blood & Honey sont irréprochables et ont un tour gratuit.

Winnie l’ourson se tourne vers les films d’horreur

Le film ressemble à un slasher B-slasher merveilleusement mauvais et sa sortie est prévue en 2022. Son scénario sera signé par Rhys Frake-Waterfield, qui réalisera également le film. Son nom ne vous dit rien ? Normal, Blood and Honey sera ses débuts en tant que cinéaste. A ses côtés il aura un casting également composé de visages inconnus, comme Craig David Dowsett dans le rôle de Winnie ou Chris Cordell, un habitué des films de genre, dans le rôle de Porcinet. Comment? Qu’est-ce que Porcinet ? et, mais transformé en sanglier terrifiant avec deux cornes en guise de bras. Aucun des petits cochons timides et bégayants que nous aurions tous adoptés.

Avec Porcinet, mais sans Tigre

Malgré la présence de Porcinet, ne laissez pas cela vous mener à de fausses illusions. Ce ne sera pas une réunion complète du groupe Hotline Miami. Des personnages de son univers aussi emblématiques que Tiger sont apparus plus tard et ne sont donc pas encore dans le domaine public et ne peuvent être utilisés. En fait, sur le fichier IMDb, où il n’y a pas de synopsis, les seuls confirmés sont Winnie et Piglet.

Quand on pense avoir tout vu, la vie vous surprend toujours. Ce Winnie the Pooh: Blood & Honey semble montrer que ce n’était peut-être pas si grave que Disney ait tout gardé. Planifiez un dimanche parfait : marathon Blood and Honey et Christopher Robin.