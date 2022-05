Fortnite Saison 3 : Passe de combat qui a fui ; Dark Vador, Indiana Jones…

La roue typique des rumeurs continue lorsqu’une saison de Fortnite est sur le point de se terminer. Juste une semaine avant le début de la saison 3 de Fortnite Chapter 3, une image du Battle Pass a été divulguée montrant que Dark Vador (Star Wars) et Indiana Jones sont des skins Pass. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait.

Fortnite : Dark Vador et Indiana Jones seront les skins du Battle Pass de la saison 3

Vers le 24 mai 2022, une image a commencé à se répandre sur 4chan qui montrait soi-disant une partie du contenu du Battle Pass de la saison 3 de Fortnite Chapter 3. L’image en question est la suivante :

Fuite de l’image du Battle Pass de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite et mise à l’échelle via l’IA

Les choses se compliquent lorsque le célèbre youtubeur et créateur de contenu Tabor Hill, qui a eu raison de révéler des informations privilégiées à l’avance lors d’occasions précédentes, affirme que tout dans l’image est réel à l’exception du skin Blackout (le ninja en noir). A propos de l’image elle-même, il commente que « c’est fan made », mais que tous les skins sont corrects sauf Blackout. Dans cette vidéo il en parle :

Résumons:

Dark Vador sera un skin Battle Pass de la saison 3. Ce sera très probablement le skin de la page 10.

Indiana Jones sera un skin Battle Pass de la saison 3. Ce sera le skin secret, et il ne sera pas accessible dès le début de la saison ; Vous devrez patienter un temps indéterminé puis terminer ses missions et défis pour le débloquer.

Une nouvelle variante du skin Mecha Team Leader sera le skin Fortnite Club en juin 2022.

Snap sera un skin personnalisable Battle Pass de la saison 3. Ce skin a déjà été présenté comme un concept dans l’une des enquêtes qu’Epic Games envoie aux créateurs de contenu.

On savait déjà que Dark Vador et Indiana Jones arriveraient à Fortnite lors de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite ; Dans tous les cas, la nouvelle ici est qu’il s’agirait de skins du Battle Pass de cette saison.

Par curiosité, cette fuite aurait été réalisée par la même personne qui a également divulgué que les skins Naruto Team 8 arriveront sur Fortnite cette saison.

Cette image divulguée serait un art officiel de Fortnite pour les skins Naruto Shippuden Team 8

En ce qui concerne la fuite ou la fuite présumée elle-même, nous n’avons pas plus d’informations, mais il ne semblerait pas exagéré qu’Epic Games lui-même soit celui qui a délibérément divulgué cette image afin de générer des attentes pour la nouvelle saison. Nous vous rappelons qu’en décembre 2021, le compte YouTube de Fortnite Poland a publié « tôt et par erreur » la bande-annonce de Fortnite Chapter 3 Season 1, qui présentait des collaborations telles que Marcus Fénix de Gears of War et Spider Man.

Dans tous les cas, il reste très peu de choses pour la fin de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite. Dans notre guide complet, nous vous aidons à monter de niveau rapidement, tant que vous pouvez débloquer tout le contenu du Battle Pass.

Sources : 4chan, YouTube/Tabor Hill