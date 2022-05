Sony promet que le PS VR 2 aura "plus de 20 jeux de lancement"

Lors d’une conférence sur l’avenir de PlayStation, Jim Ryan, actuel président de Sony Interactive Entertainment, a montré une image dans laquelle on peut lire qu’il y aura « plus de 20 jeux confirmés pour le lancement du PS VR 2 ». Un chiffre qui comprend à la fois les exclusivités de Sony lui-même (titres propriétaires majeurs) et les projets de développeurs externes (tiers).

Ryan a assuré dans la présentation qu' »en ce moment, des sommes considérables sont dépensées dans des accords avec des studios indépendants et avec d’autres sociétés pour garantir une quantité de contenu attrayante et considérable lors du lancement de PlayStation VR 2″. De plus, Ryan a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un investissement ponctuel et temporaire, mais que « cette énergie, cet effort et cet argent augmenteront à mesure que la base de joueurs avec PS VR 2 grandira également ».

Bien que le chiffre semble significatif, nous devrons attendre de savoir de quel type de jeux il s’agit. Les lunettes originales, les premières PlayStation VR, ont reçu plus de 30 jeux de lancement, même si beaucoup n’étaient que des démos, des expériences ou de simples mises à jour avec la réalité virtuelle pour des titres qui vivaient parfaitement sans elle. Espérons que parmi ceux promis « plus de 20 » se trouvent les 5 jeux que l’on veut voir oui ou oui sur PS VR 2, comme Half-Life : Alyx ou Resident Evil 4. On vous laisse une liste comparative pour garder les pieds sur le fonder et répéter en ce sens que, encore une fois, la qualité compte, pas la quantité.

Catalogue de lancement PS VR 1

Robot-golf de 100 pieds Batman : Arkham VR zone de combats Lié Jeux de carnaval Drive Club VR EVE : Gunjack EVE : Walkyrie Harmonix Musique VR Hatsune Miku : Projet DIVA X Directeur Ici, ils se trouvent Hustle Kings RV Simulateur de travail Continuez à parler et personne n’explose Chargement humain Mondes PlayStation VR Rez infini Ligue de combat mécanisée RIGS Rise of the Tomb Raider : Liens de sang SportsBarVR SUPERHYPERCUBE Super poussière d’étoiles Ultra VR L’Assemblée La salle de jeux VR batteur Turbo Trackmania Chute VR Until Dawn : Rush of Blood Tonnerre de guerre Ciel capricieux Dans Toons de la guerre mondiale

source | VGC