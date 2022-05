Nouveau PSPlus | Des frais supplémentaires pour les abonnés à prix réduit ont été "une erreur technique"

La transition de PS Plus vers les nouveaux modèles d’abonnement ne s’est pas faite sans certaines vicissitudes et controverses. Bien qu’il ne soit pas encore arrivé en Espagne, les joueurs asiatiques qui ont acheté l’abonnement avec une sorte de réduction ont découvert qu’ils ont reçu des frais supplémentaires lorsqu’ils ont essayé de mettre à niveau leur abonnement. En d’autres termes, ils ont perdu le rabais. Cependant, Sony vient de souligner qu’il s’agit d’une « erreur technique », pour laquelle ils seront remboursés « d’un avoir ».

« En raison d’une erreur technique, les joueurs en Asie qui avaient précédemment acheté un abonnement PlayStation Plus à prix réduit se sont vu facturer par erreur le prix de la mise à niveau. Ce problème a été résolu et les utilisateurs concernés recevront un crédit. Merci pour votre patience ». Il n’est pas clair si par « crédit », ils entendent un remboursement de l’argent ou une sorte de compensation sous forme de chèques-cadeaux, par exemple.

Les utilisateurs ont critiqué PlayStation pour son manque de communication lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes avec le nouveau PS Plus. Mercredi, les Japonais ont reconnu l’erreur mais ont demandé de la patience pendant qu’ils travaillaient sur un correctif.

Voici ce que propose le nouveau PS Plus

À partir du 22 juin, les joueurs PS4 et PS5 pourront profiter d’un service renouvelé, qui comprend trois types d’abonnement :

PS Plus Essential (8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an) comprend pratiquement les mêmes avantages que l’abonnement actuel. D’autre part, PS Plus Extra (Tarifs : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an) ajoute un catalogue de plus de 400 jeux vidéo PlayStation 4 et PlayStation 5. Enfin, PS Plus Premium (16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an) comprend tout ce qui précède, des essais de jeux gratuits et un assortiment de classiques PSX, PS2, PS3 (streaming) et PSP.

