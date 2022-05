PlayStation misera sur les jeux mobiles et PC pour se développer

Sony continuera d’explorer le marché des mobiles et des PC dans le cadre de sa stratégie de croissance pour l’avenir. Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, a renforcé cette vision lors d’une conférence tenue mardi dernier, où il a également précisé qu’ils lanceront environ 12 jeux vidéo en tant que service dans les années à venir. Selon le responsable, la moitié des titres qu’ils lanceront seront destinés aux appareils mobiles et compatibles en 2025.

« PlayStation Studios a historiquement fourni un solide portefeuille de jeux solo riches en récits et graphiquement beaux, mais il est vrai que nous nous sommes limités à une tranche étroite du marché des jeux », a déclaré Ryan. « En nous développant sur PC et mobile, et aussi, je dois dire, sur les jeux en tant que service, nous avons l’opportunité de renverser la tendance et de passer d’un segment étroit du marché total à occuper presque n’importe quel espace. »

Une transformation d’entreprise

Selon Jim Ryan, s’ils parviennent à effectuer ces mouvements correctement et intelligemment, ils pourront attirer plus de joueurs qui aiment leurs jeux vidéo, ils dépenseront donc plus pour leurs produits. Il a également assuré que si certains des titres en tant que service qu’ils ont en cours réussissent auprès des critiques et sur le marché, l’impact sur l’ensemble de la structure de l’entreprise pourrait être « complètement transformationnel ».

VGC recueille également que le gestionnaire a laissé entendre qu’il cesserait de publier des titres pour PS4 en 2025. La console de génération précédente de Sony a prolongé son cycle de vie en raison des problèmes d’approvisionnement que connaissent les entreprises technologiques. La crise des semi-conducteurs a affecté la production et la distribution des consoles de nouvelle génération, rendant difficile l’obtention d’une PS5 ou d’une Xbox Series X depuis son lancement en 2020.

PlayStation donnera une passe importante avec la transformation du PS Plus.

source | VGC