Cyberpunk 2077 : c’est la relation surprenante entre son iconique jaune et Coca-Cola

Avec la présentation des premiers arts promotionnels de Cyberpunk 2077, la direction artistique du nouveau CD Projekt RED était très claire ; à tel point qu’une couleur jaune marquée a imprégné ses principaux arts, une caractéristique distinctive qui a été une constante à la fois dans le jeu et dans ses campagnes. Aujourd’hui, grâce à l’événement Digital Dragons en Pologne, le principal scénariste du jeu, Michal Janiszewski, a expliqué comment l’idée est née et comment elle se rapporte à une icône aussi populaire que Coca-Cola.

Qu’est-ce qui se cache derrière le jaune de Cyberpunk 2077 ?

Ainsi, et comme l’a détaillé l’artiste du studio polonais, les bouteilles en verre emblématiques de Coca-Cola ont été la clé pour concevoir un élément qui serait pleinement reconnaissable par l’utilisateur en un coup d’œil. « Nous parlions de Coca-Cola », explique Janiszewski. « La couleur jaune est plus ou moins la même. C’est pour transmettre l’information, c’est facile à retenir », poursuit l’artiste de CD Projekt RED.

Mais c’est aussi que les responsables ont voulu se différencier des autres icônes cyberpunk du passé, toutes avec des couleurs froides, bleutées, un peu de rouge : « La plupart des gens, quand ils pensent au cyberpunk, c’est comme une couleur rouge, un peu de bleu , mais nous voulions avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de frais ; C’est pourquoi nous avons choisi la couleur jaune. C’est nouveau, c’est ‘California style’ », poursuit l’artiste.

Bien que lors du développement du jeu ils aient voulu aller un peu plus loin et transformer le jaune en quelque chose d’omniprésent dans l’esthétique de Cyberpunk 2077. C’est ce que reconnaît un autre scénariste, Kacper Niepokólczycki : « On le voit dans la doublure des vêtements. C’est là. Et même dans les quartiers, comme par exemple, le centre-ville a cette couleur jaune partout, c’est la couleur principale de ce quartier. et, c’est sûr qu’on l’a utilisé là où on pouvait, mais c’était avant tout découvrir, je pense, notre identité en tant que couleur, puis l’incorporer et l’injecter là où on pouvait », conclut l’artiste.

Tout cela pour capter l’attention des gens et identifier le jeu vidéo à travers un simple coup d’œil.

