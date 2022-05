Ni no Kuni : Cross Worlds fête son lancement avec des événements temporaires et des récompenses

Ni no Kuni : Cross Worlds, le nouveau RPG de Netmarble et Level-5 pour mobiles iOS et Android est désormais disponible dans le monde entier. Cela a été annoncé par les responsables, célébrant une date aussi importante avec une série d’événements temporaires et de récompenses uniquement disponibles au cours de sa première semaine. De plus, ce nouveau jeu vidéo, qui bénéficie de la direction artistique écrasante du Studio Ghibli, proposera à ses joueurs du crossplay avec la version PC. Passons en revue toute l’actualité de Ni no Kuni : Cross Worlds pour ses premiers jours de vie.

Mises à jour de lancement de Ni no Kuni: Cross Worlds

Ainsi, toutes les nouvelles que les responsables ont préparées pour célébrer le lancement de Ni no Kuni : Cross Worlds sont désormais disponibles. Ce sont les suivants :

Événement Welcome Evermore : en accomplissant diverses quêtes dans le jeu, les joueurs gagneront des récompenses passionnantes, telles que l’Ebon Taurex 4 étoiles, qui peut être acquise en accomplissant la quête de 7 jours.

Événement de support de 7 jours – ​​Les connexions quotidiennes offrent aux joueurs des récompenses juste pour se présenter, comme l’arme 4 étoiles et une variété d’autres récompenses.

Événement de dés – Compléter diverses quêtes attribuera des dés, que les joueurs peuvent lancer pour une foule d’autres récompenses, y compris Evolution Fruit ou un coupon d’invocation d’image, parmi bien d’autres.

Événement Discord – Rejoindre Discord offre aux fans diverses récompenses en fonction du nombre de joueurs qui rejoignent la communauté.

Ainsi, lors de l’accès au jeu, cinq classes jouables seront disponibles : le beau sabreur, la sorcière élégante, le voleur joueur, l’ingénieur intelligent et le destructeur imparable, chacun avec une apparence entièrement personnalisable. Les joueurs pourront également acquérir une grande variété de montures uniques, allant des chats géants aux planeurs mécaniques en vol stationnaire et aux oiseaux grincheux.

Ni no Kuni : Cross Worlds est désormais disponible sur mobiles iOS et Android en crossplay avec la version PC. Pour jouer sur PC, il faudra d’abord télécharger la version mobile et la lier à l’e-mail du joueur. Ensuite, il suffira de télécharger la version PC avec votre compte via la page officielle du jeu.

source | filet de marbre