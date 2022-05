FIFA 22 : TOTW 36 avec Diego López, Di María et Son désormais disponible

FIFA 22 reçoit les joueurs choisis pour faire partie de l’équipe de la semaine 36. Le TOTW, comme on l’abrége habituellement, célèbre la performance des footballeurs les plus remarquables le dernier jour des matchs officiels. Rappelons qu’ils sont désormais disponibles pour une durée limitée lors de l’ouverture des packs et sur le marché des transferts.

Équipe de la semaine 36 dans FIFA 22 : tous les élus

Titres

PT : Diego Lopez, 86 ans, RCD Espanyol

DG : Robertson, 91 ans, Liverpool

CT : Bastoni, 88 ans, Inter Milan

CT : Gabriel Paulista, 86 ans, Valence

MD : Di Maria, 90 ans, Paris Saint-Germain

CM : Gundogan, 88 ans, Manchester City

MG : Harrison, 84 ans, Leeds

CM : Amrabat, 84 ans, Fiorentina

MG : Fils, 92 ans, Tottenham Hotspur

BU : Delort, 87 ans, OGC Nice

BU : Giroud, 84 ans, AC Milan

Réservations

PT : Nubel, 81 ans

RB : Cédric, 81 ans

CDM : Demme, 83 ans

RM : Kahveci, 81 ans

ST : Lozano, 83 ans

ST : Rubén Castro, 81 ans

ST : Muriqi, 81 ans

RL : Au revoir, 77

LI : Plattenhardt, 80 ans

CM : Eysseric, 79 ans

MOC : Pritchard, 77 ans

ST : Owolabi, 68 ans

L’équipe FIFA 22 de la semaine 36 ne néglige pas les efforts de Diego López pour garder sa cage inviolée contre Grenade. Duel, soit dit en passant, qui a envoyé les Andalous en deuxième division. La représentation de la Liga dans le onze de départ se termine avec Gabriel Paulista, le pilier de la défense valencienne.

Le joueur avec la note d’équipe moyenne la plus élevée est le poumon de Tottenham Hotspur : Son. Nous incluons le Coréen comme l’un des remplaçants que le Real Madrid pourrait peser après le renouvellement de Mbappé. Son article amélioré lui laisse un numéro de figure : 92 rythme, 90 dribbles, 88 passes et un autre 90 tirs. Sur l’aile gauche, il est un poignard que peu peuvent freiner sur le terrain. Développez votre club Ultimate Team avec un joueur exceptionnel.

La source: FIFA 22