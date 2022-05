Top Gun : Maverick décolle gratuitement dans Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe |Code Jeu à Télécharger pour PC et Xbox Series X | S

Microsoft Flight Simulator Jouable sur Windows 10 et sur Xbox Series X | S Avions légers ou gros porteurs, pilotez des appareils remarquables de réalisme et de précision dans le nouveau Microsoft Flight Simulator. Le monde entier est à portée de main. Voyagez autour d'un monde richement détaillé, avec plus de 2 millions de villes, 1,5 milliard de bâtiments, ainsi que de véritables montagnes, arbres, rivières, animaux, routes avec une circulation en temps réel et plus encore. Affûtez vos compétences de pilote dans divers appareils, de l'avion léger au long-courrier commercial, avec une expérience de jeu qui s'adapte à votre niveau grâce à des check-lists et guides d'instruments sélectionnés et interactifs. Volez de nuit ou de jour, en conditions météorologiques en temps réel : vitesse et direction du vent, température, humidité, pluie et luminosité. L’édition Premium Deluxe comprend le jeu complet Microsoft Flight Simulator avec 10 avions supplémentaires plus vrais que nature, des modèles de vol uniques et 10 aéroports internationaux inédits entièrement recréés.