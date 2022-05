Fatigué de Call of Duty ? Insurgency: Sandstorm est votre nouveau jeu de tir incontournable

Activision est clair : Call of Duty Vanguard n’a pas répondu aux attentes. La communauté marque le 28 octobre en rouge, date à laquelle ce qu’ils appellent « la nouvelle ère » de la saga fera ses débuts. Modern Warfare 2 est déjà présent dans les plans de l’éditeur, mais d’ici là, nous devons chercher des alternatives dans le genre. Parmi eux, Insurgency : Sandstorm se démarque, un jeu de tir à mi-chemin entre le tactique et la vitesse élevée du courant moderne.

Les vertus d’Insurgency: Sandstorm

Insurgency : Sandstorm propose une série de règles qui diffèrent du standard du jeu de tir moderne. Peu de balles sont nécessaires pour achever l’ennemi et les dégâts subis ne se régénèrent pas automatiquement. Le contrôle du personnage est conforme à la réalité : à l’envers le poids des engins vous ralentira, courir gaspille de l’énergie et vous rendra imprécis en visant brusquement, entre autres.

Les armes font également partie de l’espace de jeu, c’est-à-dire que leur taille est enregistrée et influence lorsque l’on regarde à travers les fenêtres, les portes et diverses structures. C’est un jeu avec suffisamment de composants pour le classer comme un jeu de tir tactique, mais en même temps, il recherche une expérience rapide et intense. Il n’y a pas d’endroit pour se reposer.

Les aides visuelles et de gameplay sont également réduites. Le jeu de tir est exquis : chaque arme a ses avantages et ses vulnérabilités, y compris ce dont nous avons parlé plus tôt à propos de l’espace. Si nous prenons une mitraillette comme exemple, vous pourrez jeter un coup d’œil plus rapidement qu’avec un fusil d’assaut. Il ne suffit pas d’arriver et de pointer du doigt. De plus, le type de tir exclut toute utilisation de propagation aléatoire : les balles vont là où le canon pointe avec le motif caractéristique du pistolet. La mesure du recul et de la distance fait partie de votre courbe de progression.

Les jeux avec jusqu’à 24 joueurs répartis entre différents modes de jeu, qui représentent les aspects les plus connus du jeu de tir multijoueur. On retrouve Dominance, Team Duel et VIP Escort, entre autres. Le plus populaire est Push, qui oppose attaquants et défenseurs autour d’une cible par zone. Agit comme l’Avance, vu dans Battlefield.

Le contenu supplémentaire lié aux cartes, aux armes et aux modes est entièrement gratuit ; la seule monétisation réside dans les skins. Les personnages sont divisés en classes dont l’équipement varie en fonction du travail qu’ils effectuent au combat. A l’heure où j’écris ces lignes, il dispose de 15 cartes jouables de jour comme de nuit.

Où puis-je y jouer ?

Insurgency : Sandstorm est disponible sur PS4, Xbox One et PC ; jouable sur PS5 et Xbox Series X|S grâce au système de rétrocompatibilité. New World Interactive espère publier un correctif dédié à l’exploitation des consoles de nouvelle génération dans le reste de 2022. Malheureusement, il ne prend pas en charge le cross-play.

Le jeu fait actuellement partie des offres Days of Play sur le PS Store. Jusqu’au 9 juin vous le trouverez à 26,79 euros, ce qui représente une remise de 33% par rapport à son prix conseillé (39,99 euros).