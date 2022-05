Okami, Viewtiful Joe et d’autres adresses IP Capcom oubliées que nous aimerions revoir

La présentation des résultats financiers des entreprises sert généralement à mesurer leurs intentions pour l’avenir. Capcom, une entreprise vétéran de l’industrie là où elle existe, possède un large portefeuille de propriétés intellectuelles et quelque chose pour tout le monde. Cependant, beaucoup de ces sagas sont en jachère, attendant une nouvelle opportunité qui se présentera peut-être un jour (ou pas). Au cours de cette réunion, les actionnaires ont demandé s’il était prévu de ressusciter des marques en état de somnolence léthargique. La réponse ouvre une petite lueur d’espoir, sans mentionner aucune franchise en particulier.

«Nous élaborons nos plans en fonction des données sur les exigences du marché. À l’avenir, nous continuerons à prendre en compte les souhaits des clients à mesure que nous affinons notre gamme de produits. » Resident Evil, Street Fighter ou encore Monster Hunter sont des marques plus vivantes que jamais. Mais qu’en est-il de ceux qui ont disparu sans laisser de trace ? Chez Netcost, nous nous sommes souvenus de ceux qui ont été laissés pour compte, comme Dino Crisis. Et non, Exoprimal parie sur les dinosaures, mais cette coopérative en ligne est une nouvelle IP et différente du classique.

Un des jeux de la série Viewtiful Joe.

Okami

Clover Studio a fermé ses portes et de nombreuses créations du développeur ont quitté Capcom, y compris Hideki Kamiya, maintenant chez PlatinumGames. Le réalisateur de Devil May Cry, Bayonetta et Wonderful 101 était également le responsable d’Okami, un beau jeu vidéo aux graphismes Cell-Shading qui était autrefois comparé à The Legend of Zelda. Art en mouvement.

Le joueur contrôle Amaterasu sous sa forme de loup et est plongé dans une aventure colorée. Malgré les bonnes critiques, Capcom n’a jamais été encouragé à sortir une suite. Ils l’ont sauvé pour un remaster haute définition, qui est disponible pour les systèmes contemporains tels que PS4, Xbox One, PC ou Nintendo Switch (rétrocompatible dans la nouvelle génération).

Joe le voyant

Dead Phoenix est tombé du Capcom Five, qui n’a jamais vu le jour. L’accord entre la société Resident Evil et Nintendo prévoyait de sortir cinq titres exclusifs pour la GameCube. Au final, cette exclusivité était plutôt discutable (ahem, Resident Evil 4), puisque seul PN03 restait uniquement sur la machine Mario. Viewtiful Joe, également de Clover Studio et Kamiya, est l’un de ces jeux qui mérite d’être mentionné.

Le saut, l’action, l’humour et le charisme sont réunis dans un jeu de plateforme d’action fou qui s’inspire du style des bandes dessinées de super-héros tokusatsu pour déployer un gameplay 2.5D à l’épreuve des balles. Il y a eu une conversion vers PlayStation 2, une suite et même une livraison pour Nintendo DS et une autre pour PSP. Et c’est là que les choses sont restées à ce jour.

planète perdue

Dead Rising et Lost Planet étaient deux des propriétés intellectuelles qui ont été créées sur la génération Xbox 360, PS3 et Wii. Tous deux ont fait leur chemin, notamment le premier, dont le dernier opus remonte à 2016 (Dead Rising 4 pour Xbox One, PS4 et PC). Lost Planet, pour sa part, a reçu trois livraisons avant que la saga ne se perde dans les tiroirs d’un sombre bureau de Capcom. Dans cette proposition, le joueur était guidé à travers des lieux inhospitaliers remplis de créatures extraterrestres. L’exploration du monde, l’utilisation du grappin, la stratégie et le jeu coopératif étaient quelques-unes des principales caractéristiques de ce jeu de tir à la troisième personne. Dans l’ensemble, le troisième chapitre montrait déjà des signes d’épuisement, mais la formule peut toujours être revitalisée avec la technologie contemporaine.

Crise des dinosaures

Le truc avec les dinosaures tueurs ne vient pas seulement de Jurassic Park ou de Turok, mais aussi de l’une des sagas les plus mémorables de Capcom. Dino Crisis est un autre des jeux vidéo de Shinji Mikami, le créateur d’une autre des horreurs de survie les plus reconnues de l’histoire, Resident Evil. Les deux premiers jeux suivent un style similaire et offrent un gameplay basé sur l’action, l’exploration et la résolution d’énigmes. Regina, la protagoniste, fait face à d’horribles créatures dans des environnements clos tels que des laboratoires ou des bureaux.L’étude a réussi à transmettre un sentiment de claustrophobe malgré les limitations techniques de l’époque.

Avec le plus que discutable Dino Crisis 3 pour Xbox, une trilogie s’est clôturée sur laquelle Capcom n’est pas encore revenu. Qui sait, peut-être qu’un remake de style Dead Space pourrait être utile. Et en regardant votre propre maison, une version remaniée plus ronde de Resident Evil Remake reste à voir. Un spin-off pour PlayStation 2 connu sous le nom de Dino Stalker a également été publié.

Zack & Wiki

Beaucoup de choses peuvent être dites sur la Wii, certaines positives et d’autres moins, mais ce qui est certain, c’est que Nintendo a pris un risque et a essayé de construire une expérience de jeu différente de ses concurrents de l’époque, Xbox 360 et PS3. Certaines entreprises se limitaient à développer des ports sans âme de produits multiplateformes, mais Capcom a osé avec une propriété intellectuelle complètement nouvelle et unique, Zack & Wiki.

Développé pour tirer parti des particularités de la Wii Mote, cette aventure graphique amusante sur le thème des pirates (oui, comme Monkey Island) s’est avérée être un travail très intelligent qui a permis de résoudre des énigmes de différentes manières. Ceux qui espèrent une suite continuent de le faire, car Capcom n’a jamais repris la marque. Il irait parfaitement sur Nintendo Switch, mais rien ne semble indiquer que le retour soit plus proche qu’hier. Chez Netcost, nous lui donnons un 9/10.