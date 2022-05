Baleines spatiales dans No Man’s Sky : voici Léviathan, sa nouvelle extension

Tout comme en son temps nous manquions de blagues et de blagues sur l’état dans lequel il est sorti, maintenant nous manquons d’éloges. Six ans après sa sortie, No Man’s Sky continue de redonner à sa communauté avec de nouvelles extensions gratuites écrasantes. Le prochain s’appellera Léviathan, ce sera le numéro dix-neuf ? Vingt ? et inclut comme grande nouveauté la présence de baleines spatiales et de mécaniques roguelike.

A la manière de Returnal, cette extension va nous plonger dans une boucle temporelle où « la mort n’est pas la fin ». Nous devons échapper à une telle anomalie dans une nouvelle histoire coopérative avec son propre récit et plein de dangers et de scénarios qui changent à chaque fois que nous tombons au combat. Découvrez la première bande-annonce de No Man’s Sky Leviathan et sa liste complète de nouvelles fonctionnalités :

Le Léviathan de No Man’s Sky 🐋 Baleines de l’espace !

🕹️Nouvelle expédition

🥰Cape de baleinier

🌍Objectifs communautaires

🧠Nouveau récit

💀Mécanicien Roguelike

🚀Récompense Frégate Bio

🔮Sentier de vaisseau temporaire Gratuit et maintenant disponible sur PC, PlayStation et XBox pic.twitter.com/iqJXidd3nf – Sean Murray (@NoMansSky) 25 mai 2022

No Man’s Sky débarque sur Nintendo Switch

Cette année 2022 est chargée pour Sean Murray et les gens de Hello Games. Leviathan est la troisième extension de No Man’s Sky cette année après Sentinels, dans laquelle ils ont complètement remanié le système de combat, et après Outlaws, où nous avons été autorisés à devenir des pirates de l’espace. En plus de ces DLC et de nouvelles expéditions, le studio a travaillé sur la compatibilité avec Steam Deck (déjà disponible) et est actuellement plongé dans le portage pour Nintendo Switch. Nous n’avons toujours pas de date pour cela, mais il est toujours prévu pour l’été et ses créateurs disent qu’ils lui donnent « la touche finale ».

No Man’s Sky a-t-il déjà été racheté? Ou pensez-vous qu’il n’y aura jamais de pardon pour ce qui s’est passé en 2016 ? Dans l’article « De la lune au ciel et retour », nous avons passé en revue toute l’histoire derrière le jeu, au cas où vous voudriez vous réveiller des traumatismes passés ou vous rattraper. L’intrigue est digne des meilleures productions Netflix, mais on adore une bonne histoire de rédemption.