Forspoken sera +18 : jurons, alcool et sujets comme le suicide

PEGI, le système européen de notation des contenus de jeux vidéo, a déjà rendu son verdict sur Forspoken, l’un des gros projets de Square Enix pour 2022. Et malgré son univers coloré et magnifique, le jeu semble un peu plus sombre qu’on ne le pensait. L’agence parle d’un titre « réservé aux adultes et ne convient pas aux moins de 18 ans » en raison de l’utilisation d’injures et de jurons dans sa langue ainsi que de « fortes références au suicide ».

Voici la description de PEGI de l’intrigue du jeu : « Forspoken est un RPG d’action-aventure dans lequel une jeune femme qui a tout perdu est transportée de New York dans un royaume magique. Elle doit sauver les gens de cette terre belle mais cruelle, trouver son véritable but dans la vie et rentrer à la maison.

Et c’est le moment particulier qui a fait monter la cote d’âge de Forspoken (contient de légers spoilers): « Dans une scène particulière, une femme désespérée regarde par-dessus un rebord tout en buvant de l’alcool et se demande si le monde serait mieux sans elle. Il est sauvé par un présence mystique, mais se fait dire plus tard par divers méchants qu’elle aurait dû se suicider.Le jeu utilise également un langage fort avec des termes comme « fuck ».

Forspoken, exclusif à PS5

Le jeu est le premier projet des développeurs de Final Fantasy XV, qui se sont regroupés sous un nouveau studio : Luminous Productions. L’une des principales caractéristiques de Forspoken peut être déduite de son nom : l’utilisation du Luminous Engine, le moteur graphique de Square Enix pour la nouvelle génération. Dans ce cas, seule la PS5 se chargera de le mettre à l’épreuve, puisque le titre est exclusif aux consoles Sony, même s’il sera également disponible sur PC lorsqu’il débarquera en magasin le 11 octobre 2022.

Forspoken est l’une des plus grosses sorties de Square Enix de l’année, mais pas la seule. La société a plusieurs surprises dans sa manche, puisque ce 2022 est le 35e anniversaire de Final Fantasy. La saga bien connue fêtera son anniversaire le 18 décembre et de la part de la société, ils ont promis de préparer plusieurs annonces et surprises pour le célébrer. Le tout alors que Final Fantasy XVI poursuit son développement à bon rythme, bien que sans date de sortie… Sera-ce l’une des surprises auxquelles Square Enix fait référence ?

