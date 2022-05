Nouveau PSPlus | Cela dure les essais gratuits de Cyberpunk 2077 et plus

Le nouveau PS Plus a déjà atteint le marché asiatique, mais il reste encore quelques semaines pour que le service renouvelé soit disponible en Espagne et dans d’autres territoires. Comme annoncé par Sony Interactive Entertainment, les abonnés de l’abonnement Premium (le plus cher) auront accès à une série d’essais gratuits de jeux vidéo. Comme PS Vortex l’a découvert, tous ne dureront pas de la même manière. Et c’est que bien qu’ils soient limités dans le temps, leur durée dépend du jeu lui-même.

Horizon Forbidden West et Cyberpunk 2077 nous permettront de profiter de leurs mondes ouverts respectifs pendant cinq heures au total, un temps assez généreux, mais limité étant donné qu’il s’agit de titres qui nécessitent de nombreuses heures de dévouement. Au lieu de cela, les essais de Uncharted: Legacy of Thieves Collection et WWE 2K22 sont réduits à seulement deux heures. Les informations PS Vortex proviennent du PS Store de Hong Kong, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous.

OMG😇 Horizon : Forbidden West et Cyberpunk 2077 ont des ESSAIS de jeu gratuits de « 5 heures », tandis que le reste des jeux, y compris Uncharted : Legacy of Thieves et WWE 2K22, ont un essai de « 2 heures ». PS PLUS Deluxe maintenant LIVE sur le PSN de Hong Kong ! W ?#PS5Share pic.twitter.com/gdppYYstAF — Podcast 🔥PS VORTEX🔥 (@PS_Vortex) 23 mai 2022

Progression et trophées reportés

Les essais à durée limitée ne sont pas des démos dans le sens où le joueur télécharge le jeu complet. Dans l’annonce officielle, Sony a déjà indiqué que la plupart d’entre eux dureraient environ deux heures, ce qui permettra à l’intéressé de décider de l’acheter ou non. Dans tous les cas, comme il s’agit de la version finale, toutes les données de sauvegarde, trophées et autres éléments de progression sont conservés.

En plus de Cyberpunk 2077, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West et WWE 2K22, Tiny Tina’s Wonderlands et Farming Simulator 22 seront également disponibles à l’essai.Les abonnés Premium pourront profiter d’un catalogue de classiques PSX, PSP, PS2 et PS3 ( Diffusion). Les informations sur ces versions commencent à arriver et tout semble indiquer que certains produits de la première PlayStation sont basés sur la version PAL, ils seront donc plus lents que leur version NTSC d’origine.

Le nouveau PS Plus fera ses débuts le 22 juin en Espagne. Voici les différents abonnements et leurs avantages.

source | Eurogamer PS Vortex