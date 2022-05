Nvidia monte la barre et présente un moniteur de jeu 500 Hz aux côtés d’Asus

Parmi les différentes nouveautés du Computex 2022 qui se tient ces jours-ci depuis Taipei, la nouvelle collaboration entre Nvidia et Asus se démarque sur le marché des jeux, deux sociétés spécialisées dans le secteur qui se sont associées pour créer un moniteur totalement axé sur Esports avec un taux de rafraîchissement incroyable de 500 Hz. C’est le soi-disant ASUS ROG Swift 500Hz et promet des performances spectaculaires dans des jeux comme Valorant, Overwtach ou CS:GO, entre autres, où la vitesse et la réactivité sont vitales.

Spécifications uniques pour un moniteur unique

Ainsi, les deux sociétés ont collaboré pour créer le moniteur avec le rafraîchissement d’écran le plus élevé du marché, un matériel, oui, spécialement conçu pour offrir des performances maximales en Esports, ce n’est donc pas un moniteur polyvalent pour la plupart des utilisateurs.

À tel point qu’il s’agit d’une dalle TN de 24 pouces avec une résolution de « seulement » 1080p ; Seulement avec ces données, de nombreux utilisateurs s’en débarrasseraient déjà pour profiter des jeux vidéo de manière plus ou moins standard. Et c’est que ses caractéristiques particulières sont destinées à tirer le meilleur parti des sports électroniques, garantissant des performances optimales dans des circonstances très spécifiques.

D’autres spécifications telles que la technologie Nvidia Reflex Analyzer, qui garantit une latence minimale en utilisant une souris compatible et une carte graphique Nvidia GeForce, ou l’utilisation de Nvidia G-SYNC Esports -un mode de synchronisation spécialement conçu pour les sports électroniques- complètent un moniteur qui Il sera sûrement être l’objet du désir des joueurs les plus avancés.

Pour le moment, il n’y a pas de date de commercialisation ni de prix officiel, nous devrons donc attendre pour connaître tous ses détails dans leur intégralité; bien que la chose promette.

source | Nvidia