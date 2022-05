V Rising : configuration minimale et recommandée sur PC

Vous vous réveillez dans la solitude du cercueil et rappelez-vous que même si vous vous reposez dans une tombe, vous n’êtes pas vraiment mort, mais vous n’êtes pas exactement vivant non plus. V Rising a commencé son voyage en accès anticipé et l’a fait avec élan. Si le personnage a besoin de sang pour se renforcer, force est de constater que la sève de Stunlock Studios est représentée chez tous les utilisateurs qui profitent déjà du titre sur PC. Vous n’avez pas encore rejoint l’aventure vampire ? Ci-dessous, nous vous montrons les exigences minimales et recommandées pour pouvoir explorer le monde de Vardorant.

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-6600, 3,3 GHz ou AMD Ryzen 5 1500X, 3,5 GHz

Mémoire : 12 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 Go ou AMD Radeon R7 360, 2 Go

DirectX : version 11

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 7 Go d’espace disponible

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-11600K, 3,9 GHz ou AMD Ryzen 5 5600X, 3,7 GHz

Mémoire : 12 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 Go ou AMD Radeon RX 590, 8 Go

DirectX : version 11

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 7 Go d’espace disponible

V Rising a été mis en vente le 17 mai exclusivement sur PC. Depuis lors, plus d’un million de joueurs ont participé au voyage. Et quand la période d’accès anticipé se terminera-t-elle ? continuera pendant au moins 12 mois, comme on peut le lire sur la page Steam du jeu :

« L’accès anticipé vous permet de profiter de V Rising en même temps que vous participez au développement du jeu. Nous sommes impatients d’entendre votre opinion et ce que vous pensez du mélange d’un jeu de survie en monde ouvert combiné au style de jeu caractéristique de notre studio « , ont-ils expliqué.

