Quelle équipe dominera la finale de la Ligue des Champions ? FIFA 22 répond

La finale de l’UEFA Champions League mettra fin à une saison palpitante pour les supporters blancs. Le Real Madrid est en route pour le quatorzième en répétant un rival qu’il connaît très bien. L’histoire de Kiev se répète en 2018 : Liverpool les attend avec une soif de revanche. Mais ces quatre dernières années, les deux équipes ont légèrement modifié leur arsenal. Certains héros (Rodrygo) sont nés ; d’autres, en revanche, n’y sont plus. Nous examinons selon les statistiques de FIFA 22 quelle équipe est la plus forte en ce moment.

Real Madrid vs Liverpool : quelle équipe est la plus forte selon FIFA 22 ?

Actuellement, FIFA 22 donne l’avantage à l’équipe de Jurgen Klopp. Malgré la perte de la Premier League lors du dernier match, EA Sports a récompensé l’inertie positive des derniers jours par une augmentation significative des statistiques de certains joueurs. Liverpool compte actuellement une moyenne de 87 parmi les attaquants, 84 au milieu de terrain et 86 en défense. Le Real Madrid, en revanche, a plus de force parmi ses milieux de terrain (87) au prix de perdre devant (84) et en défense (83). Les deux équipes ont la note la plus élevée du jeu : cinq étoiles.

Les deux équipes forment un 4-3-3 classique dans le jeu vidéo. Dans la vraie vie, la formation du Real Madrid va probablement virer au 4-4-2, mais dans la comparaison, nous utiliserons le même système. Homme pour homme, le Real Madrid compte six joueurs exceptionnels par poste, tandis que Liverpool a les cinq autres.

Le centre du terrain est le fief du Real Madrid. Casemiro (90), Kroos (90) et Modric (88) dominent l’entrejeu d’une poigne de fer. Si on regarde en arrière, la ligne des quatre est rouge : Robertson (87), Van Dijk (90) et Alexander-Trent Arnold (87) font partie de la défense, qui est complétée par Alaba (85) en représentation blanche. Le trident ci-dessus est clair : Karim Benzema (91), Mané (89) et Salah (91). Sous les bâtons, Courtois (89) ne laisse aucun doute.

Source : FIFA 22