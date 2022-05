De plus en plus terrifiant : The Callisto Protocol a de nouvelles images et sortira sur PS4 et Xbox One

Le protocole Callisto, que vous en aurez assez de voir avec le slogan « le prochain jeu du créateur de Dead Space », est le grand protagoniste du nouveau numéro du magazine GameInformer, dans les pages duquel il a révélé de nouveaux détails et partagé encore plus images de ceux qui feront léviter d’excitation les fans de jeux d’horreur.

Avant de vous laisser avec les captures d’écran, je voudrais souligner l’annonce la plus importante faite dans le magazine : il y aura une version pour PS4 et Xbox One. Assez surprenant étant donné que le protocole Callisto est en cours de développement dans Unreal Engine 5 et que jusqu’à maintenant seulement annoncé pour PS5, Xbox Series X | S et PC. Maintenant oui, profitez :

Le protocole Callisto sortira sur PS4 et Xbox One

En plus des versions old gen, le magazine dévoile de nouveaux détails comme le nom des ennemis : les biophages (biophages). Ce seront eux qui seront chargés de nous faire oublier les xénomorphes, l’autre création de Glen Schofield, l’auteur de The Callisto Protocol. Et pour ne pas insister sur les comparaisons Dead Space, mais le protagoniste du jeu aura également des capacités comme la télékinésie d’Isaac Clarke. Nous pourrons attirer des objets vers nous pour les consommer, les utiliser ou les lancer sur les monstres qui nous entourent.

Enfin, dans GameInformer, il est confirmé qu’en plus des armes à feu, nous aurons un système de combat rapproché avec lequel nous défendre. Espérons que nous pourrons le voir en action lors de sa première bande-annonce de gameplay, prévue pour le Summer Game Fest 2022. L’événement de Geoff Keighley, canot de sauvetage dans un monde sans E3, comportera un gala d’ouverture le 9 juin à 20h00 (heure locale). ) et le Protocole Callisto en sera l’un des protagonistes.

Les détails du protocole Callisto de l’article de couverture de GI. – Gène croisé confirmé.

– Toujours en bonne voie pour 2022.

– Inclut les combats au corps à corps et à distance.

– Les ennemis sont appelés Biophages.

– Le personnage principal Jacob peut utiliser les capacités « GRP » pour tirer des choses vers lui, etc. #LeProtocoleCallisto pic.twitter.com/BSYCGyhree – Jeux Okami (@Okami13_) 24 mai 2022

source | gameinformer