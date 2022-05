Geek Pride Day : quelle est son origine et pourquoi est-il célébré le 25 mai

Le 25 mai arrive, vous allez sur Twitter et… surprise ! Quatre cent mille hashtags vous permettent de savoir qu’aujourd’hui est le Geek Pride Day. Vous n’aviez aucune idée (comme d’habitude) et vous vous demandez qui diable a pensé à fêter ça et pourquoi à cette date. Mais ne vous inquiétez pas, c’est pourquoi nous sommes ici, pour vous expliquer comment fonctionne ce monde sain d’esprit. Voici l’origine et les raisons de cette journée particulière.

Pourquoi la Geek Pride Day est-elle célébrée le 25 mai ?

Celui-ci est facile. Car, mes chéris, quoi de plus geek que Star Wars ? Le 25 mai est l’anniversaire de la sortie en salles de son premier film, connu depuis 1997 sous le nom d’Episode IV : Un nouvel espoir. Et puisque Star Wars a un autre jour pour lui, le 4 mai (c’est pourquoi le 4 maie être avec vous), le 25, il était libre et méritait une telle célébration.

Cette Geek Pride Day 2022 est particulièrement symbolique car A New Hope fête ses 45 ans et le fait à l’aube d’une grosse semaine pour les fans de Star Wars. Ce 26 mai débute une nouvelle édition de la Star Wars Celebration (quatre jours d’annonces sur l’avenir de la saga) et le 27 Obi-Wan Kenobi en avant-première sur Disney+, l’une des productions les plus attendues de l’année.

Quelle est l’origine du Geek Pride Day ?

Autant la date est choisie par Star Wars, autant George Lucas et compagnie n’y sont pour rien. Le Geek Pride Day est célébré en Espagne depuis 2006 et nous le devons en grande partie à Germán Martínez, mieux connu sous le nom de M. Buebo, une figure mythique des débuts d’Internet. Depuis son blog, très populaire à l’époque et appelé The Dark Side (pourquoi ne savez-vous pas de quoi il s’agissait ?), M. Buebo a proposé l’idée et elle s’est propagée comme une traînée de poudre.

Avec l’intention d’établir une date à la manière de la Journée du livre, mais servant à commémorer les passions de la communauté geek, plus de 300 personnes se sont réunies sur la Plaza de Callao, à Madrid, pour célébrer cette première Geek Pride Day de 2006. d’autres ont soutenu la cause et se sont fait l’écho à travers les réseaux. Le succès a été tel que l’initiative a été répétée les années suivantes, chaque fois avec plus de monde, de ressources et de présence médiatique. Une boule de neige imparable qui atteint la date d’aujourd’hui. De ces poudres, ces boues.