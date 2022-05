Fortnite revient sur mobile via Geforce Now

Tout a bondi durant l’été 2020. Fortnite, l’un des titres les plus joués au monde, a été supprimé de l’App Store et du Play Store, le rendant finalement inaccessible sur les appareils iOS et difficilement accessible sur les appareils Android. Une partie très importante de ses utilisateurs n’a pas pu jouer sur leurs plateformes préférées en raison d’un différend juridique entre Epic et Google et Apple concernant le pourcentage que ces deux derniers prennent pour chaque transaction effectuée sur leurs plateformes. La société de Tim Sweeney a essayé d’offrir une option de paiement indépendante moins chère qui contournait les systèmes de paiement par appareil ; les géants de la technologie ont réagi en expulsant le jeu pour avoir enfreint les conditions selon lesquelles toute application peut entrer dans les services de vente,

À la suite de cette situation, une bataille juridique s’est déclenchée qui est toujours active et qui peut déterminer non seulement l’avenir de Fortnite mais de l’industrie du jeu vidéo elle-même et au-delà, puisque le pourcentage de vente aux propriétaires de plateformes est une partie essentielle de la l’industrie et un modèle qui fait partie de la raison d’être d’entreprises comme Nintendo, Xbox ou Sony. Pendant ce temps, Fortnite n’est toujours pas « officiellement » disponible sur les appareils mobiles, mais maintenant une solution a été ouverte via Geforce Now qui ouvre à nouveau la porte au fan.

Nous avons déjà parlé de Geforce Now par le passé et les présentations ne manquent pas. Le service cloud de Nvidia est l’une des options les plus fiables du moment, avec certaines possibilités qui vont plus loin en termes de graphisme et de configuration que d’autres options telles que Stadia. C’était déjà une option pour l’installer sur cette classe d’appareils, mais la nouveauté par rapport à Fortnite est que différentes configurations de contrôle tactile spécifiques ont été activées, rendant la possibilité de jouer confortablement à l’aide de commandes tactiles, sans avoir besoin d’un contrôleur supplémentaire ce serait normal pour tout autre titre du service cloud.

L’expérience avec le jeu a été bonne sur un réseau 5G à 70 Mbps. Outre les options de contrôle virtuel de base sur l’écran pour se déplacer, faire pivoter la caméra, sauter et d’autres actions typiques du titre, trois systèmes de prise de vue ont été activés selon nos préférences. Dans l’un d’eux, nous tirons automatiquement lorsque notre cible est sur un ennemi ; un autre propose un bouton spécifique pour tirer ; et un dernier pari pour le tir en appuyant sur n’importe quel point de l’écran. Ce sont des options pour faciliter la compétitivité avec l’utilisation d’appareils tactiles

Il y a, oui, certaines limites. Geforce Now est gratuit dans sa version la plus basique, mais il a une limite d’une heure de jeu continu. Une fois passé, il nous déconnectera automatiquement et nous pourrons nous reconnecter (autant de fois que nous le voudrons), il est donc préférable de sortir et de rentrer entre les jeux lorsque nous sommes proches de la limite, avant qu’ils ne nous mettent dehors au milieu de combat. Le plus gros problème est que dans cette plage libre, la priorité est la plus basique et nous pouvons rencontrer des files d’attente à certains moments.

Une porte qui se rouvre

Le compte Priority, au prix de 9,99 € par mois, offre un service avec un accès plus rapide et six heures de jeu continu avant de devoir se reconnecter, ainsi qu’une équipe à distance avec de meilleures fonctionnalités, ce qui rend cette option plus adaptée aux joueurs dédiés mais peut-être pas nécessaire pour le joueur occasionnel de Fortnite. Le niveau le plus élevé est le Geforce Now 3080 RTX, qui met à votre disposition un luxe d’équipements distants, mais n’est pas nécessaire si le centre de votre attention est pour Fortnite – une autre chose est que vous voulez l’essayer avec le reste de votre bibliothèque dans Steam/Epic/GOG et autres bibliothèques numériques, avec de très bons résultats notamment sur Ipad et avec une tablette bluetooth connectée.

L’installation de Geforce Now est très simple, dans IOS cela se fait via Safari, en suivant quelques étapes simples qui laissent un lien direct sur notre appareil. Une fois que nous aurons entré notre compte Nvidia et associé les bibliothèques numériques que nous voulons (l’Epic Store dans le cas de Fortnite), nous serons prêts. Ce n’est certainement pas aussi pratique que d’avoir une application native entièrement fonctionnelle, mais c’est une bonne alternative pour ramener quelque chose qui manque à des millions de joueurs, d’autant plus qu’il y avait 2,5 millions d’utilisateurs du jeu d’Epic sur iOS avant sa sortie. .