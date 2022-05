V Rising déferle sur Steam, de quoi parle le jeu des vampires fashion ?

Fall Guys : Ultimate Knockout, Among Us, Valheim… tous sont différents, mais ils ont en commun d’être devenus très populaires très rapidement. Quelque chose de similaire se produit avec V Rising, un jeu vidéo de vampire et de survie qui vient de sortir en accès anticipé. Son succès a été tel qu’il a pris au dépourvu le studio, un développeur qui vient de fêter que plus d’un million de joueurs ont acheté le produit.

« 1 million de vampires se sont réveillés de leur sommeil. Merci beaucoup à tous d’avoir participé à cette réalisation. Comme tout phénomène, le travail de Stunlock Studios présente certaines caractéristiques qui ont retenu l’attention des joueurs. Dans les lignes suivantes, nous passons en revue les points les plus importants de V Rising et répondons à une question très simple : de quoi parle le jeu ?

V Rising, les vampires se réveillent à nouveau

Le personnage principal est un vampire en torpeur depuis des siècles. Dès son réveil, il devra chercher du sang frais pour récupérer son pouvoir, en gardant toujours à l’esprit qu’il ne peut pas accomplir cette tâche à la lumière du soleil. Alors qu’il reconstruit sa forteresse, il doit transformer les humains en serviteurs tout en s’alliant avec d’autres vampires en ligne.

Le jeu nous permet d’explorer Vardorant, un monde riche et plein de détails. Nous pouvons collecter des ressources et renforcer de nouvelles compétences, personnaliser le château, protéger les trésors et choisir le style de jeu qui convient à la façon dont nous jouons chacun. En plus de nombreuses armes et pouvoirs, ce titre avec des éléments de jeu de survie comprend toutes sortes de pièces de personnalisation, qui incluent également la possibilité de combiner des armes avec une variété de sorts.

Quelle tactique allez-vous utiliser ? Que vous voyagiez seul avec d’autres compagnons, les conflits à Vardorant peuvent être résolus de plusieurs manières : diplomatie ou guerre contre l’ennemi. Comment pourrait-il en être autrement, essayer de conquérir les châteaux des autres joueurs est une partie essentielle du jeu vidéo.

V Rising est exclusivement disponible sur PC. Ne manquez pas notre top avec les meilleurs jeux de vampires.