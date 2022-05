Star Wars : Obi-Wan Kenobi enquêtera sur "crise d’identité" Dark Vador

Casque de Stormtrooper

Lorsqu’ils construisent et exposent cette reproduction aux détails surprenants du casque de Stormtrooper (75276), les fans de Star Wars prouvent leur fidélité envers l’Empire et mettent au défi leurs compétences en matière de construction La forme iconique et les détails authentiques du casque de Stormtrooper sont recréés avec des briques LEGO et des autocollants graphiques. Il suffit de l’exposer sur son présentoir orné d’une plaque descriptive pour revivre des scènes épiques de Star Wars Ce casque fait partie d’une vaste gamme de superbes kits de collection LEGO Star Wars à construire et à exposer. Découvrez également Le casque de Boba Fett (75277) Ce kit Star Wars de 647 pièces constitue un cadeau d’anniversaire ou de Noël idéal et une belle surprise pour les fans de plus de 18 ans. En outre, il permet aux constructeurs LEGO expérimentés de relever un défi stimulant Ce formidable modèle de collection LEGO Star Wars Casque de Stormtrooper à construire mesure plus de 18 cm de haut, 13 cm de large et 14 cm de profondeur ; il attirera tous les regards, qu’il soit exposé à la maison ou au bureau La construction de ce modèle sans piles pour adultes est une manière immersive et relaxante d’évacuer le stress. La construction de l’incroyable casque de Stormtrooper LEGO Star Wars permet d’oublier tous ses soucis Pour les personnes qui souhaitent offrir ce modèle à un fan de Star Wars qui débute dans les sets LEGO... aucun problème ! Il est fourni avec des instructions étape par étape qui permettent de se lancer dans sa construction en toute confiance et de créer un modèle à exposer pour enrichir une collection Les sets LEGO Star Wars sont conçus pour les fans de tout âge, qu’ils souhaitent recréer des scènes des films, créer leurs propres histoires ou tout simplement construire et exposer des modèles spectaculaires Pas besoin d’avoir recours à la Force pour démonter ou assembler les briques LEGO ! Elles sont conformes aux normes les plus élevées de l’industrie afin de garantir un assemblage parfait et facile Les briques et pièces LEGO sont testées de presque toutes les manières possibles et imaginables afin de s’assurer que ce set de collection Star Wars Casque de Stormtrooper est conforme aux normes de sécurité les plus élevées de la galaxie