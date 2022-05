Assassin’s Creed Valhalla ajoute l’armurerie gratuite, à quoi ça sert ?

Le voyage d’Eivor n’est pas encore terminé. Ubisoft a annoncé une deuxième année de mises à jour et d’améliorations, y compris un nouveau bâtiment pour la colonie viking de Raventsthorpe au IXe siècle en Angleterre. La mise à jour 1.5.2 ajoute de nombreuses améliorations et modifications, ainsi que l’armurerie annoncée précédemment. Comment ça marche?

Lors de la construction du nouvel arsenal, les joueurs auront la possibilité de voir les cinq types de kits. En pratique, cela signifie que nous pouvons rapidement configurer et modifier la construction du personnage via le menu principal du jeu. L’armurerie sert aussi comme une sorte de musée pour montrer nos pièces préférées. Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle dans la saga, car elle a également été implémentée plus tard dans Assassin’s Creed Odyssey.

La mise à jour implémente d’autres nouvelles fonctionnalités telles que des récompenses, des options de personnalisation skins supplémentaires et des corrections de bugs. Ci-dessous, nous vous proposons la vidéo officielle, qui montre en détail tout ce qui fournit les fonctionnalités attendues de l’armurerie.

Assassin’s Creed Origins aura un patch qui améliorera le framerate

L’arrivée d’Assassin’s Creed Origins sur Xbox Game Pass le 1er juin est déjà confirmée. Ubisoft est également connu pour travailler sur un patch pour améliorer les performances du jeu sur les consoles de nouvelle génération. Bien que la société française n’ait pas communiqué la date de sortie du patch, PlayStation Game Size a détecté la présence du fichier sur les serveurs du PlayStation Network, ce qui laisse penser qu’il fonctionnera bientôt à 60 FPS sur PS5, Xbox Series X et Xbox S Series.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Le Season Pass comprend deux des trois extensions, The Wrath of the Druids et The Siege of Paris. Au lieu de cela, The Dawn of Ragnarök, qui a ouvert l’année 2, propose une histoire mythologique construite autour d’une extension d’histoire qui ne peut être achetée qu’indépendamment.

Chez Netcost, nous examinons l’avenir de la saga.

source | Ubisoft