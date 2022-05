CoD Modern Warfare 2 : filtré ses éditions spéciales et bêta publique

Call of Duty : Modern Warfare 2 est déjà présent pour la saga. Infinity Ward publiera la suite du redémarrage de 2019 le 28 octobre. Suite à la mise à jour Season 3 Reloaded sur Vanguard, l’exploration de données a révélé quelques détails sur le retour de Captain Price : il aura trois éditions et tiendra une bêta publique.

Premières données des éditions spéciales de CoD Modern Warfare 2

L’édition Standard sera accompagnée de l’édition Cross-Gen et de l’édition Vault. La seconde laisse entendre que les versions entre générations de consoles seront payantes, c’est-à-dire comme c’est le cas depuis Black Ops Cold War. L’édition Vault intégrera une série de bonus numériques que nous détaillons ci-dessous :

Partie complète

Battle Pass et sauts de 50 niveaux

Pack Opérateur Red Team 141 : Ghost, Soap, Price et Farah

Coffre d’armes FJX Cinder

10 heures de double niveau et d’expérience d’armes

Ghost Legacy Pack : 12 skins d’opérateur et 10 plans d’armes

Bêta publique d’accès anticipé

Nous devons souligner que les données fournies indiquent qu’en pré-commandant l’une des éditions, vous obtiendrez un accès anticipé à la version bêta publique. Ce test auprès du grand public sera à nouveau proposé dans un premier temps sur PS4 et PS5 dans le cadre de l’accord maintenu par PlayStation et Activision ces dernières années.

Les éditions Standard et Cross-Gen devraient intégrer « d’autres éléments » qui seront annoncés une fois le jeu sorti. Comme on peut le voir dans son dernier teaser, l’éditeur laisse entendre que le 8 juin est le jour choisi pour montrer le premier trailer de Call of Duty : Modern Warfare 2.

La force opérative 141 aura la collaboration d’Alejandro Vargas, colonel des forces spéciales du Mexique, qui confirme que la saga se battra en Amérique du Sud. Obtenez les premiers détails ici.

La source: CharlieIntel