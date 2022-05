Objectif dans le calendrier : Modern Warfare 2 a déjà une date de sortie

Call of Duty : Modern Warfare 2 met sa marque sur le calendrier. Le nouvel opus de la saga arrivera le 28 octobre. Activision confirme la nouvelle avec un bref teaser où l’on peut voir quelques visages qui feront partie du campus. Au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas encore été indiqué sur quelles plateformes il atteindra.

Dans le teaser, que vous pouvez voir sous ce paragraphe, Captain Price apparaît accompagné de quelques personnages bien connus de l’épisode original. Ghost et Soap sont les plus importants; Il est officiel que les deux personnages seront une partie active du mode campagne. On peut également voir Kyle Garrick, plus connu sous le nom de ‘Gaz’, qui a déjà participé à l’histoire du redémarrage de Modern Warfare en 2019.

Dans la description du teaser nous pouvons confirmer un nouveau personnage : Alejandro Vargas. Ce sera le colonel des « forces spéciales du Mexique », ce qui confirme en quelque sorte les informations qui pointaient vers la lutte contre le Cartel d’Amérique du Sud. Tout est prêt pour « la nouvelle ère de Call of Duty ».

Modern Warfare 2, le plan « le plus ambitieux » de la saga

C’est ainsi qu’Activision a qualifié ses plans avec Call of Duty : Modern Warfare 2 et Warzone 2. Tous deux font partie de « la nouvelle génération de Call of Duty », qui sera « l’expérience la plus avancée de l’histoire de la franchise ». Après le succès du reboot il y a trois ans, l’éditeur met tous les oeufs dans le panier d’Infinity Ward.

Nous savons qu’avec le volet principal, la suite de la bataille royale sera lancée, dont nous attendons des « innovations révolutionnaires ». Son développement démarre « de zéro » dans un projet qui « va massivement faire évoluer le battle royale ». La sortie de l’original a bouleversé le genre, mais des problèmes technologiques lors de l’ajout de contenu à partir des suites ont fait souffrir l’expérience, surtout après l’arrivée de Caldera.

La source: Appel du devoir