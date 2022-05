Xbox signale des problèmes de matchmaking dans certaines tranches de Call of Duty

Xbox confirme que certains volets de la saga Call of Duty connaissent des problèmes de connectivité tout au long de ce 24 mai. Les jeux concernés correspondent à une partie de ceux disponibles dans le catalogue rétrocompatible de Xbox One et Xbox Series X|S, tels que World at War, Modern Warfare 3, Black Ops 2, Ghosts, Advanced Warfare et Black Ops 3.

De la division, ils soulignent qu’ils enquêtent actuellement sur les causes de l’erreur. « Il est possible que des problèmes surviennent lors de la participation à des jeux multijoueurs ou de la recherche d’autres joueurs », expliquent-ils sur leur site officiel. Pour Ghosts, Advanced Warfare et Black Ops 3, le problème se produit uniquement sur leurs versions Xbox 360.

Nous sommes conscients que certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes pour accéder aux titres Xbox 360 suivants ; Call of Duty: World at War, Modern Warfare 3, Black Ops 2, Ghosts, Advanced Warfare et Black Ops 3. Veuillez vérifier ici et sur notre page d’état pour les mises à jour. https://t.co/PzAdjUFMJj – Assistance Xbox (@XboxSupport) 24 mai 2022

Sur Twitter, certains utilisateurs précisent qu’ils ne peuvent pas accéder directement à ces jeux. Nous devons attendre la communication de l’entreprise pour savoir quand ils seront à nouveau activés.

Combien de Call of Duty sont rétrocompatibles sur Xbox Series X|S et Xbox One ?

Au moins 10 épisodes de la génération Xbox 360 sont disponibles pour votre plaisir sur Xbox Series X | S et Xbox One, parmi lesquels des classiques tels que Call of Duty 2, qui a ouvert la deuxième console de Redmond. Des jeux lourds tels que le premier Black Ops ou Modern Warfare 2, le moment de plus grande popularité du genre dans sa génération, sont également couverts.

Voici celles disponibles :

Call of Duty 2

Appel du devoir 3

Call of Duty 4 Modern Warfare

Call of Duty World at War

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Call of Duty Black Ops

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty Black Ops 2

Call of Duty : Fantômes

Call of Duty : Guerre avancée

Call of Duty : Black Ops 3

Que vous les ayez au format numérique ou en version physique, vous pourrez les jouer sur vos consoles récentes.

Source : Xbox