Un joueur Football Manager entre dans le Guinness Book : 416 saisons et licence UEFA

Curieuse histoire qui nous vient de Pologne liée aux jeux vidéo de football manager, en particulier avec Football Manager, la populaire saga Sports Interactive et Sega. A tel point qu’un joueur régulier -très régulier, pourrait-on dire- de Football Manager est entré dans le Livre Guinness des Records après avoir bouclé 416 saisons avec son club dans le jeu, atteignant l’année 2434 dans la fiction. C’est ainsi que le portail Guinness World Records le recueille lui-même, consacrant un article à un tel exploit virtuel.

Chiffres stratosphériques dans Football Manager

Ainsi, le polcado Pawel Sicinski a terminé le plus long match de Football Manager enregistré de janvier 2018 à nos jours, complétant des numéros stratosphériques uniquement à la portée de quelqu’un d’aussi dévoué à la cause. On parle de 416 saisons terminées, au cours desquelles Pawel a remporté 341 championnats et 759 coupes nationales et internationales, jusqu’à la saison de l’année 2434. Le football existera-t-il encore au 25ème siècle ?

Si l’on se penche sur l’évolution de son départ, Pawel a commencé sa carrière au modeste Swedish Syrianska FC jusqu’en 2114, saison au cours de laquelle il a fait le saut chez l’Islandais Fimleikafélag Hafnarfjaroar, un club qu’il a dirigé pendant 310 ans et dans lequel il a remporté 301 ligues et 677 coupes comme la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou le Mondial des Clubs. Au total, le joueur polonais a investi 316 jours, soit ce qui revient au même, 7 603 heures de jeu pour réaliser cet exploit.

Par curiosité, Pawel a réussi à agrandir le stade de son club islandais à 140 000 places, dépassant la population de sa ville, Reykjavik, de 18 000 places. Il est entendu qu’un club aussi mythique recevrait des fans de tous les coins de la planète. « Ce qui me définit en tant que personne, c’est ma forte détermination, ma motivation, ma patience et ma diligence pour réussir et construire des équipes de football qui se battent toujours pour les victoires, avec un fort accent sur la stratégie », a assuré Pawel à l’organisation des prix Guinness.

Bien que la chose la plus surprenante soit peut-être que sa détermination avec le jeu lui ait valu une licence C en tant qu’entraîneur de l’UEFA dans la vraie vie, dépassant également le record précédent détenu par un joueur allemand nommé Sepp Hedel, qui a réussi à ajouter 333 ans à Football Manager. 2017.

