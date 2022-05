Le retour du manga Hunter x Hunter, plus proche que jamais : "quatre autres chapitres"

Cela fait plus de trois ans que Hunter x Hunter a disparu des pages du Weekly Shonen Jump. Dans le numéro du 26 novembre 2018, Yoshihiro Togashi, l’auteur de l’ouvrage, a écrit une courte note pour le magazine dans laquelle il a déclaré ce qui suit : « À partir de la semaine prochaine, je ferai une pause. Une fois que j’aurai décidé de la date de reprise, nous l’annoncerons ici ». Depuis, silence, le plus douloureux, le plus profond et le plus sourd des silences. Jusqu’à maintenant.

Ces jours-ci, un mystérieux compte Twitter a été associé à Togashi et un certain message posté dessus à propos de Hunter x Hunter accumule plus de 115 000 retweets et 270 000 likes. Dans ce message, vous pouvez lire « Four more episodes ». Imaginez le remue-ménage et le remue-ménage qui se sont produits lorsque Yusuke Murata, le mangaka derrière One Punch-Man, a confirmé que le compte appartient bien à Yoshihiro Togashi et fait allusion au retour de Hunter x Hunter.

Pourquoi Hunter x Hunter s’est-il arrêté ?

Évidemment, il n’y a pas de date précise pour ce retour et le nombre de chapitres qui le composent est inconnu, mais l’espoir fait son chemin pour la première fois depuis longtemps. Hunter x Hunter est le manga avec la plus longue interruption de l’histoire. La seule série que Shueisha Publishing et le magazine Weekly Shonen Jump ont autorisée à faire une telle pause. Une exception par respect pour son succès et Yoshihiro Togashi, qui a dû arrêter en raison de graves problèmes de santé résultant du stress et de la pression.

Togashi a une fois expliqué sa situation, liée à un cas extrême de lombalgie qui l’empêchait de bouger du lit. Le mangaka a reconnu qu’il était arrivé à un point où, pour lui, « le bonheur consiste à pouvoir aller aux toilettes ou s’asseoir sur une chaise ». Vu son âge (56 ans) et des cas aussi tragiques que celui de Kentaro Miura et Berserk l’an dernier, nombreux étaient ceux qui ne s’attendaient plus à le voir reprendre le travail. Cependant, il est toujours resté avec l’intention de le faire malgré les difficultés. « Je sais qu’il est arrivé un moment où soit l’histoire se termine, soit je quitte ce monde avant que cela n’arrive. J’ai l’intention que ce soit le premier. »

Espérons qu’il y aura bientôt de bonnes nouvelles sur son statut et sur le retour du manga Hunter x Hunter.