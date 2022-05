Le studio Deus Ex a commencé à développer Final Fantasy 15

Le développeur suédois GRIN n’était pas le seul studio occidental à travailler sur un jeu vidéo Final Fantasy annulé. Eidos Montréal a été plongé dans le développement d’un projet connu sous le nom de Project W, comme YouTuber Super Bunnyhop l’a révélé dans le passé. Maintenant, le directeur artistique de Deus Ex: Mankind Divided, Jonathan Jacques-Belletête, en a parlé et a confirmé qu’il s’agissait de Final Fantasy XV.

Dans une interview avec True Achievements, il a déclaré ce qui suit : « [Eidos Montreal] Deus Ex est ressuscité, j’étais directeur artistique sur Deus Ex: Human Revolution à l’époque. Ensuite, j’ai été directeur artistique sur Mankind Divided », se souvient-il. « Ensuite, nous avons essayé de faire Final Fantasy XV, mais ils ont ensuite décidé de le ramener au Japon, ce qui, je pense, était une grosse erreur, mais c’est toujours la vérité. La nôtre était très, très cool.

Le développeur n’est pas entré dans les détails et n’a pas directement fait référence aux informations de Super Bunnyhop. Il n’a pas non plus été révélé si l’art conceptuel divulgué du projet W est vrai. En tout cas, Jacques-Belletête a enregistré l’existence de ce projet, qui a connu de nombreux problèmes de développement et a changé de mains à plusieurs reprises.

De Final Fantasy Versus XIII à Final Fantasy XV

Tetsuya Nomura, réalisateur de Final Fantasy VII Remake et de la saga Kingdom Hearts, a présenté le concept de Final Fantasy Versus XIII, un titre PlayStation 3 exclusif qui n’a jamais vu le jour. Plusieurs bandes-annonces ont été diffusées, même si peu à peu, elles ont commencé à disparaître des événements. Les rumeurs d’annulation n’étaient pas faites pour mendier, malgré les démentis de Square Enix. Enfin, la société japonaise a révélé que Versus XIII serait Final Fantasy XV. Le développement a été relancé en respectant certains personnages et intrigues, déjà sous la baguette de Hajime Tabata.

Final Fantasy XV s’est vendu à 10 millions d’unités depuis sa sortie et est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Eidos Montréal, comme Crystal Dynamics, vient d’être vendu à Embracer Group, il ne fera donc plus partie de Square Enix.

source | Véritables réalisations