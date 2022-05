Nouveau PSPlus | Les jeux PS3 ne vous permettront d’utiliser aucun DLC

Le nouveau PS Plus atteindra progressivement le monde entier, mais sa première en Asie a permis de connaître de nouveaux détails sur le service. Depuis les jeux classiques fonctionnent avec leur pire version jusqu’à ce que certains d’entre eux, comme Ape Escape ou Siphon Filter, apporteront une liste de trophées. Maintenant, nous obtenons la confirmation de Sony que les jeux PS3 n’autoriseront toujours pas le DLC.

Nous disons « continuera » car il s’agit d’un défaut reporté par PlayStation Now. Ce n’est pas seulement que les versions incluses dans le service sont livrées sans eux, mais même si nous avons acheté un tel DLC, les jeux ne nous permettront pas de l’utiliser. En effet, les titres PS3 du nouveau PS Plus, contrairement à ceux de PS4, PS5, PSX et PSP, seront les seuls à ne pas pouvoir être téléchargés et installés sur la console, nous obligeant à en « profiter » via le streaming. Sony n’a pas encore trouvé la solution pour streamer ses DLC et vu la liste des noms confirmés, la chose peut causer des maux de tête à certains d’entre eux.

Nouveau PS Plus : jeux PS3 inclus dans le service

la furie d’Asura

Castlevania : Les Seigneurs de l’Ombre 2

Crash Commando

Le diable peut pleurer HD Collection

Les âmes du démon

Enslaved : Odyssée vers l’Ouest

échochrome

LA CRAINTE

Hot Shots Golf : hors limites

Hot Shots Golf : World Invitational

OIC

infâme

infâme 2

planète perdue 2

Fou de Roco Cocoreccho !

MotorStorm Apocalypse

MotorStorm RC

Ninja Gaiden Sigma 2

Marionnettiste

Pluie

Red Dead Redemption : Cauchemar des morts-vivants

Ratchet & Clank : Quête du Butin

Ratchet & Clank : Une fissure dans le temps

Ratchet & Clank : Dans le Nexus

Résistance 3

Super poussière d’étoiles HD

Jungle tokyoïte

Quand les Vikings attaquent

Sans aller plus loin, Asura’s Wrath et Castlevania : Lords of Shadows 2 sont connus pour leur DLC, avec des ajouts importants à l’histoire. Le premier, par exemple, a ajouté un croisement avec Street Fighter, tandis que le second avait un téléchargement où nous pouvions jouer en tant qu’Alucard. La même chose se produit avec le mode horde de Resistance 3, maintenant dans les limbes, ou avec l’extension d’Enslaved, qui est abandonnée. De même, le MotorStorm est à court de dizaines de pistes et de véhicules ajoutés plus tard et Lost Planet 2 sans un bon nombre d’armures et de skins, comme ceux extraits de Monster Hunter.

Prix ​​du nouveau PS Plus

En France, le service d’abonnement de Sony changera le 22 juin 2022 et sera divisé en trois catégories différentes :

PS Plus Essential (8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an)

PS Plus Extra (13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an)

PS Plus Premium / Deluxe (16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an)

Le premier sera identique à l’abonnement actuel et les deux derniers, destinés à concurrencer le Xbox Game Pass, donneront accès à un nouveau catalogue de jeux récents et classiques, comme ceux de la PS3 que nous évoquions plus haut.

source | VGC