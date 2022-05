Sonic avec des dents est de retour et va jouer dans l’un des caméos de l’année

Vous souvenez-vous de ce premier design Sonic pour le film qui est venu avec des dents et qui a horrifié les fans du hérisson ? Les moqueries sur les réseaux sociaux (et les dégoûts sur YouTube) ont obligé Paramount à reporter la première du film pour refaire le personnage, malgré les plaintes de Jim Carrey (Eggman dans l’adaptation) pour avoir prêté attention aux « gens qui de toutes les manières que j’étais » je ne vais pas voir le film. Eh bien, ce Sonic, populairement connu sous le nom de Ugly Sonic, n’est pas mort, il n’a pas fait la fête, ni ne s’est retrouvé dans le coffre des souvenirs. Il revient avec l’un des meilleurs caméos de l’année.

Ugly Sonic, ou Ugly Sonic, apparaît dans le récent Chip and Chop : The Rescue Guardians, un film sorti directement sur Disney+. Loin d’être une aventure destinée aux plus petits de la maison, le film rappelle des œuvres comme Qui a encadré Roger Rabbit ? et réfléchit sur l’état de l’animation et des histoires classiques à Hollywood aujourd’hui. Dans ce document, Chip a dû trouver une vie en dehors du show business et est devenu vendeur d’assurances, tandis que Chop continue d’insister sur sa carrière vers la célébrité et a subi une chirurgie 3D pour s’adapter à son époque. Comme une ancienne gloire, Chop va de convention en convention en revivant ses jours de gloire, et c’est là qu’il finit par coïncider avec la célèbre version du hérisson bleu, qui nous raconte ce qu’il est devenu depuis qu’il a été remplacé dans le Sonic film.

Nouvelle série Sonic pour Netflix

En attendant de voir s’il y a Sonic 3 sur grand écran et si on croise à nouveau Ugly Sonic, le personnage de Sega a une nouvelle série en route pour Netflix. Il s’appellera Sonic Prime, il sera en 3D et il viendra de Sega lui-même, de Wild Brain Studio et de Man of Action Entertainment. Selon ces derniers, l’adaptation cherchera à rester « fidèle aux principes de la marque » et contiendra « les environnements et personnages préférés du hérisson ». Vu les premières images de sa conception, la chose n’a pas l’air mal.

Sonic Prime aura 24 épisodes et bien qu’il n’ait pas de date de sortie, il est attendu pour 2022 et il a déjà un bref synopsis : « Une aventure à indice d’octane élevé où le destin d’un nouveau et étrange multivers repose dans le gant mains du hérisson bleu le plus célèbre du monde des jeux vidéo. Sonic Prime est une course pour sauver l’univers et un voyage de découverte de soi et de rédemption pour les enfants, les familles et les fans de longue date de la marque. »