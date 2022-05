The Flash : Sasha Calle défend que la nouvelle DCEU Supergirl est Latina

The Flash, l’un des films DC les plus attendus avec Warner Bros., nous présentera Supergirl dans le DCEU. Sans surprise, il s’agit de la première apparition du personnage dans le DC Extended Universe, une adaptation du personnage de Lara Lane Kent dans les comics et joué par l’actrice américaine d’origine colombienne Sasha Calle. Maintenant, l’actrice elle-même a parlé de ce que cela représente pour Supergirl d’être Latina au cinéma, assurant qu’elle en est très fière.

« Honorée d’être la première Latina Supergirl »

C’est ainsi que Screen Rant le reprend à travers une récente interview de l’actrice : « La représentation dans l’industrie du divertissement compte vraiment, et je me sens très honorée, honnêtement, d’être la première Latina Supergirl. Il y a eu un moment pendant que nous tournions, lorsque le réalisateur Andy Muschietti a dit: « Hé, viens ici et regarde cette scène sur le moniteur de lecture. » Et je me rapproche et je vois Supergirl et elle est dans toute sa splendeur », raconte Sasha Calle.

« Et tout à coup, je suis devenu très émotif, comme quand j’étais petit. Ça signifait beaucoup pour moi. Je suis devenue la fille Sasha en voyant cette personne. C’est donc très important. Et je suis très heureux et très reconnaissant envers DC Comics et Warner Bros. d’avoir fait cela maintenant. C’est formidable que nous fassions cela. Et vous savez, il était temps », conclut l’actrice.

On s’attend à ce que nous puissions continuer à voir Supergirl de Sasha Calle dans une future série du personnage sur HBO Max, même si pour l’instant il n’y a pas plus de détails. The Flash sort en salles le 23 juin 2023, un film qui marquera un avant et un après dans le DCEU.

source | ScreenRant