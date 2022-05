Thor Love and Thunder : premières images de Christian Bale en Gorr, le boucher des dieux

Après avoir eu Cate Blanchett comme méchant vedette dans Thor : Ragnarok, Marvel n’a pas eu du tout la tâche facile de trouver un nouvel ennemi à la hauteur d’elle et du dieu du tonnerre. Pourtant, et à défaut de le voir en action, l’étude semble avoir tapé dans le mille en choisissant Christian Bale. L’acteur primé, Oscar du meilleur second rôle pour The Fighter et éternel Dark Knight dans notre mémoire, s’annonce terrifiant dans la dernière bande-annonce de Thor Love and Thunder, où il incarne Gorr, le boucher des dieux.

Qui est Gorr, le boucher des dieux ?

Le personnage de Gorr est une apparition récente dans les bandes dessinées, où il a été montré pour la première fois dans Thor : God of Thunder #2, un numéro publié par Jason Aaron et Esad Ribic début 2013. Comme vous pouvez le voir d’après son surnom, Gorr est un assassin galactique qui cherche l’extinction des dieux, Thor inclus. Motivé par une histoire personnelle tragique dans laquelle personne ne lui est venu en aide pour plus de prières et de prières qu’il a récitées, Gorr se retrouve plongé dans un voyage de vengeance imparable que Thor ne peut terminer qu’avec l’aide de la reine Valkyrie (Tessa Thompson dans le film ), Korg (qui sera interprété par Taika Waititi, la réalisatrice du film) et son grand amour, désormais transformé en Mighty Thor (Natalie Portman).

Nous verrons si Gorr a autant de succès sur grand écran que dans les bandes dessinées, où être si récent ne l’a pas empêché de gagner le cœur des fans et de devenir l’un des méchants préférés de l’univers Marvel. Nous saurons quand Thor Love and Thunder sortira en salles le 8 juillet 2022, un mois seulement après la première de Mme Marvel sur Disney+, la nouvelle série de super-héros qui prépare la plateforme pour le 8 juin. Le reste du calendrier écrasant des séries et films Marvel se trouve dans cet article.