Promos Xbox : 20 jeux cultes à moins de 5€

Ils font partie de ces jeux auxquels personne ne pense au début, mais quand quelqu’un les mentionne, tout le monde s’en souvient avec émotion. Parce qu’ils sont irrévérencieux (Asura’s Wrath, Killer is Dead), à cause de l’histoire derrière eux (Duke Nukem Forever, Prey), parce qu’ils sont les humbles débuts de sagas qui sont aujourd’hui des succès mondiaux (Saints Row), parce que les gens veulent une suite qui n’arrive jamais (Blue Dragon, Sunset Overdrive), à ​​cause de son récit révolutionnaire (Spec Ops : The Line, The Darkness) ou parce qu’il s’agit simplement de livraisons merveilleuses, mais passées inaperçues dans leurs sagas respectives (Resident Evil : Code Veronica X). C’est le type de jeux que nous vous apportons dans cette pièce. jeux cultes.

Après avoir exploré les remises et soldes du Xbox Store, voici 20 noms pour 5 euros qui constituent un pari encore plus fascinant que d’habitude. Jeux de la Xbox originale, de la Xbox 360 et de la dernière génération de ceux qui donnent des souvenirs indélébiles. Bien sûr, certaines de ces offres (celles marquées d’un astérisque) nécessitent également Xbox Live Gold pour être utilisées. Nous vous les laissons :

Meilleures offres sur les jeux cultes (Xbox One et Xbox Series X|S) – Xbox Store