Cap sur Star Wars : Obi-Wan Kenobi | Une galaxie marquée par l’épisode III

A la fin de la Haute République, la corruption avait déjà commencé à ronger les fondements politiques de l’institution. L’Ordre Jedi, autrefois garant de la paix, a lentement succombé à sa propre arrogance. Ils étaient si aveugles qu’ils n’ont pas compris qu’un Seigneur Sith s’était infiltré au cœur de la République Galactique. Sheev Palpatine, sénateur de Naboo, a réussi les tours qui l’ont conduit à devenir chancelier suprême et plus tard empereur. Tout cela a conduit aux événements relatés dans Star Wars Episode III, cruciaux pour comprendre ce que nous verrons dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série Disney+.

Le destin de la galaxie se décide dans une série de moments précis, des moments qui reflètent l’aveuglement des Jedi et la mise en œuvre d’un plan minutieux orchestré par Dark Sidious. L’Ordre a appris le retour des Sith lorsque Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi ont combattu Dark Maul. Le comte Dooku lui-même est venu avertir Maître Kenobi qu’un seigneur des ténèbres dirigeait la galaxie dans l’ombre, mais entre le voile des demi-vérités et des mensonges, il ne croyait pas que c’était possible. Puis la guerre des clones a commencé, également à la suite des agissements de Sidious.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi se déroule 10 ans après l’accession de Palpatine au pouvoir suprême. Avec l’aide de Dark Vador, l’Empire Galactique menace d’écraser les Jedi une fois pour toutes. Dans les lignes suivantes, nous nous concentrerons sur les événements qui se sont produits précédemment.

Mort du Général Grievous : la fin de la Guerre des Clones

Les cauchemars d’Anakin, tomber du côté obscur et se battre en duel avec Obi-Wan

Commande 66

Exil des Jedi survivants

Mort du Général Grievous : la fin de la Guerre des Clones

La guerre entre la République Galactique et les Séparatistes est connue sous le nom de Guerre des Clones. Pendant ce temps, les Jedi ont reçu des postes militaires et ont perdu leur essence de gardiens de la paix, ils sont devenus des soldats. Ils ont combattu aux côtés des clones, une armée créée sur Kamino à l’image et à la ressemblance de Jango Fett, un chasseur de primes mortel. Ce qu’aucun d’entre eux n’a découvert jusqu’à ce qu’il soit trop tard, c’est que Dark Sidious, le chancelier suprême, tirait toutes les ficelles de la guerre en sa faveur.

Arrêter le général Grievous mettra fin à la guerre, a assuré Palpatine. Ce personnage insaisissable, déjà presque un androïde complet, est venu kidnapper le Chancelier Suprême. Bien sûr, la ruse a été mise en pratique par Sidious lui-même, qui lors de son faux sauvetage a sacrifié le comte Dooku à Anakin Skywalker (« fais-le ! » hurla-t-il avec un enthousiasme non dissimulé). Quelque temps plus tard, Obi-Wan Kenobi reçoit un indice et se rend sur la planète Utapau pour affronter Grievous. Il parvient à l’assassiner, mais ce qui devrait être un motif de célébration se transforme peu après en disgrâce. La guerre des clones a pris fin après trois ans de conflit, mais une autre étape plus sombre a commencé.

Obi-Wan Kenobi contre Grievous.

Les cauchemars d’Anakin, tomber du côté obscur et se battre en duel avec Obi-Wan

Dans l’épisode III, il y a une scène magnifique dans l’opéra mettant en vedette Anakin Skywalker et Palpatine. Les Sith laissent entendre que Padmé Amidala peut être sauvée s’ils expérimentent certains pouvoirs interdits aux Jedi. C’est la légende de Dark Plagueis, le maître de Sidious qui pouvait créer la vie, mais ne pouvait empêcher sa propre mort. À la fin, il a été tué par l’apprenti, c’est-à-dire Palpatine. Le chancelier contamine peu à peu l’esprit du jeune Skywalker, qui souffre des mêmes cauchemars que lorsque sa mère a été tuée par les Tuskens. Dans ses rêves, il voit Padmé mourir en couches, alors il commence à réfléchir à la façon dont il peut défier ce destin.

Palpatine, ami et mentor d’Anakin depuis son arrivée sur Coruscant enfant, préparait son nouvel apprenti. Il profite de ses peurs pour le mener du côté obscur de la Force, mais sa transformation en Dark Vador a véritablement lieu lorsqu’Anakin le dénonce au Conseil Jedi et que Mace Windu lui demande d’attendre dans la Chambre car il détecte son conflit interne. . Les doutes attisent sa conscience, il désobéit à l’ordre et empêche Windu de tuer Palpatine, avec pour résultat que le Maître Jedi est jeté par la fenêtre à sa mort.

La scène de l’opéra.

Peu de temps après, un des moments les plus importants : le duel entre Vador et Obi-Wan sur Mustafar. La haine a consumé Anakin, au point qu’il a failli noyer Padmé, qui se précipite sur la planète alertée par les paroles des Jedi. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il est entré dans le navire en tant que passager clandestin. La conversation montre clairement qu’Ani a succombé, les sabres laser s’enflamment et le duel éclate. Il arrive un moment où Obi-Wan est en hauteur, mais Anakin l’ignore et attaque. En conséquence, Kenobi coupe le corps de son ancien Padawan en deux et le laisse brûler à mort dans la lave de Mustafar.

Tout cet épisode le fait se sentir coupable, ce qui nous amène directement dans la série Star Wars : Obi-Wan Kenobi. Dark Vador, cependant, n’est pas mort : il a été secouru par Palpatine alors que tout semblait perdu. il renaît sous le nom de Vader, déjà dans son armure de signature.

Vador reçoit son armure.

Commande 66

Le Général Grievous tombe, la victoire appartient à la République Galactique… mais l’est-elle vraiment ? L’identité de Palpatine est sur le point d’être révélée. Son duel avec Maître Mace Windu a laissé des cicatrices sur son corps, une circonstance dont il profite pour dénoncer la prétendue trahison de l’Ordre Jedi au Sénat Galactique. Il se proclame alors empereur sous les applaudissements. La situation est parfaitement décrite par Padmé Amidala dans cette même séquence : « C’est ainsi que meurt la liberté, sous un tonnerre d’applaudissements.

Dark Sidious émet l’Ordre 66, qu’il diffuse automatiquement aux milliers de clones déployés sur le champ de bataille. Grâce à des produits comme The Clone Wars, la série animée, il a été dit que les clones se sont retournés contre les Jedi parce qu’ils avaient une puce inhibitrice implantée dans leur cerveau. Incapables de résister, ils tuent ceux qui quelques secondes auparavant étaient leurs compagnons d’armes et amis. Au même moment, le jeune Dark Vador entre dans le temple Jedi avec une escouade de clones et assassine de sang-froid tous les survivants, y compris les enfants. Seuls quelques Jedi survivent au massacre, dont bébé Grogu.

« Exécutez l’Ordre 66. »

Exil des Jedi survivants

Maître Yoda fait une dernière tentative pour rétablir la paix et balance son sabre laser contre le tout-puissant Dark Sidious, déjà empereur du premier Empire Galactique. Le duel a lieu dans la salle du Sénat, où le vétéran Jedi tente de résister aux éclairs continus d’électricité que Palpatine lance depuis les bancs. Pendant un moment, il semble y avoir une doublure argentée, mais Yoda perd son sabre laser et tombe dans le vide. Sa prochaine destination, l’exil à Dagobá. L’Empire récupère tous les sabres laser et les brûle, comme on peut le voir dans la bande dessinée Dark Vador : Dark Lord.

Obi-Wan Kenobi modifie le signal d’avertissement du Temple pour empêcher les survivants de tomber dans le piège du retour, car ce qui les attend, c’est la mort. Le maître assiste alors à la naissance de Padmé Amidala, qui meurt peu après, le cœur brisé par le drame. Il est décidé que la fille, Leia, sera envoyée au sénateur Organa, tandis que le garçon, Luke, sera rendu à sa famille sur Tatooine. Obi-Wan restera sur la planète désertique afin de veiller sur le bébé. Caché de Palpatine; caché de Vador.

Sa prochaine aventure, dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi, qui sera diffusée chaque semaine sur Disney+. Vous pouvez vérifier tous ces produits recommandés avant de profiter de la série.

Yoda et Dark Sidious dans leur duel.