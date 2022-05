Quel personnage de From Software sent le pire ?

Est arrivé le temps de vérité. Le temps d’un de ces reportages d’investigation qui font reprendre espoir dans le journalisme. Plus besoin de débattre sur le meilleur jeu From Software. Rien pour dévoiler la véritable contribution de George RR Martin à Elden Ring. On passe à l’essentiel, au transcendantal : quel personnage de Souls sent le pire ?

Fan du genre, @king_bore_haha, moddeur et dataminer de renom, a calculé lequel de tous les protagonistes gagnerait à prendre une douche. Parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, dans Dark Souls, Blooborne, Sekiro et Elden Ring, les ennemis ne sont pas seulement programmés pour nous détecter avec la vue et l’ouïe. L’intelligence artificielle possède également un paramètre appelé « distance du nez » qui lui permet de nous localiser grâce à l’odorat.

Et si je vous disais que vous pouviez calculer quel protagoniste soulsborne était le plus malodorant ? Ce n’est pas une blague. Chaque IA ennemie définit la « distance du nez » pour détecter les cibles dans un rayon garanti (vs eye dist, ear dist). Si je calcule la moyenne par match, on saura qui sent le pire. pic.twitter.com/NOzzDwctAH – roi portait haha ​​/ geeeeeorge (@king_bore_haha) 4 novembre 2021

Évidemment, si nous devions utiliser du savon, cet objet que personne n’utilise et qui va toujours au fond de notre inventaire, il ne servirait à rien aux ennemis, mais comme ce n’est pas le cas… @king_bore_haha a calculé le valeur moyenne et Voici les résultats.

Quel personnage de From Software est le plus salope ?

Dark Souls 3 : 43,8

Âmes sombres 1 : 39,9

Sekirô : 36,2

Âmes démoniaques : 36,1

Bloodborne 28,3

Anneau Elden 26.8

Plus le nombre est élevé, pire c’est. Autrement dit, plus le nombre est élevé, plus les chances d’abattre une wyverne simplement en levant l’aisselle sont grandes. Et au cas où vous vous poseriez la question, Dark Souls 2 n’est pas sur la liste car c’est le seul jeu de la série qui n’utilise pas la valeur « distance du nez ». Il a toujours été le plus « spécial » et a été un outsider, donc nous ne sommes pas surpris non plus.

Qui sait. Est-ce là la véritable explication du succès d’Elden Ring ? Que son protagoniste est le plus propre ? Rappelons qu’il a vendu 13,4 millions de jeux, des chiffres qui en font le volet le plus vendu de From Software à ce jour. Des chiffres qui font pâlir ceux de Bloodborne (3 millions), de Sekiro (7 millions) et même ceux de Dark Souls 3, qui détenait la couronne jusqu’à cette année avec 12 millions d’exemplaires vendus.

Ici, nous vous laissons les informations que vous aviez besoin de savoir. Vous savez ce qu’on dit : vous n’irez jamais vous coucher sans savoir encore une chose.