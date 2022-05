Star Wars : Obi-Wan Kenobi se souvient de la chute des Jedi dans sa nouvelle affiche

Un nouveau régime s’est levé. Dark Sidious a dévoilé son plan et l’Ordre Jedi a succombé. Dix ans après Revenge of the Sith, l’Empereur est au sommet de sa puissance. C’est l’époque où se déroule l’histoire de Star Wars : Obi-Wan Kenobi, la nouvelle mini-série originale de Disney+. Quelques jours après sa première, le compte officiel a partagé une nouvelle affiche illustrée par l’artiste Chelsea Lowe.

Maître Obi-Wan Kenobi est le protagoniste de l’illustration. Il apparaît au premier plan avec les deux soleils de Tatooine en arrière-plan et une texture sableuse qui recrée le terrain désertique de la planète. Sur le côté se trouvent les méchants, le Grand Inquisiteur et deux autres membres de l’Ordre Inquisiteur, la Troisième Sœur Reva et le Cinquième Frère. Le principal antagoniste est porté disparu, le maléfique Lord Dark Vador, que Kenobi devra à nouveau affronter.

une vie en exil

Les choses ont rapidement atteint leur paroxysme lorsque Palpatine a émis l’Ordre 66 et a ordonné aux clones de tuer tous les Jedi. Le Conseil a été décapité, bien que Yoda et Obi-Wan aient réussi à s’échapper in extremis. Anakin Skywalker, l’ancien Padawan de Kenobi, a été dévoré par Dark Vador. Une décennie plus tard, la haine guide toujours leurs actions et la traque des Jedi survivants est devenue personnelle.

Le duel sur Mustafar a laissé Vader brûlé et proche de la mort, mais il a été sauvé par Palpatine au dernier moment. Au moment où l’armure a été placée sur lui, il a été informé du sort de Padmé, des mots manipulés par Dark Sidious pour alimenter sa rage débordante. Obi-Wan pensait qu’il avait abandonné et tué son apprenti, alors la culpabilité l’a rongé. Il ne sait pas qu’il a survécu et qu’il est devenu le bras droit de l’empereur. Comment va se dérouler toute cette intrigue ? On le découvrira à partir du 27 mai sur Disney+.

Nous vous proposons ces recommandations avant les premières de la série. Il a également été confirmé quand chaque épisode fera ses débuts.

source | guerres des étoiles