L’ancien vice-président Xbox dit que Game Pass lui fait peur et pourrait nuire à l’industrie

Ed Fries, ancien vice-président de Xbox, jette un regard méfiant sur le succès du Xbox Game Pass. Le service Microsoft, qui compte déjà 25 millions d’abonnés, continue de nourrir mois après mois son catalogue de contenus. Cependant, le responsable a souligné le danger qu’un produit de ces caractéristiques puisse finir par nuire à l’industrie. Il l’a verbalisé sur le podcast Xbox Expansion, où il a affirmé se sentir « nerveux ».

« Game Pass me fait peur parce que c’est un peu analogue à quelque chose qui s’appelle Spotify, qui a été créé par l’industrie de la musique. Lorsque Spotify a décollé, il a détruit l’industrie de la musique », explique l’ancien dirigeant. « Je veux dire, cela a littéralement réduit de moitié les revenus annuels de l’industrie, ce qui a poussé les gens à arrêter d’acheter des chansons. »

Une industrie fragile ?

Selon Fries, le secteur doit être prudent : « Nous ne voulons pas créer le même système pour l’industrie du jeu vidéo. Ces types de marchés sont plus fragiles qu’on ne le pense. Il donne un exemple de ce qui s’est passé au début des années 1980, lorsque l’entreprise a subi une crise sans précédent dans sa très courte existence alors.

Il a également été témoin de la manière dont « le secteur des logiciels éducatifs s’est détruit au milieu des années 1990. C’est pourquoi Game Pass me rend nerveux. En tant que client, j’adore ça, tout comme j’aime Spotify en tant que consommateur. J’ai tous les problèmes où je veux, donc c’est une bonne chose pour le client, mais ce n’est pas nécessairement une bonne chose pour l’industrie. »

Fries a également assuré que les services de streaming de style Spotify ont conduit Apple à cesser de vendre plus de chansons parce que « personne ne les achète plus ». En tout cas, publient-ils dans VGC, certaines personnes de l’industrie musicale ont réfuté leurs arguments et ont souligné que l’industrie s’est développée et a engrangé près de 26 000 millions de dollars de bénéfices. Lorsque Spotify a fait ses débuts en 2011, ce chiffre était bien inférieur (environ 15 000 millions de dollars).

source | Kotaku