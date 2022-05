Nouveau PS Plus : certains jeux classiques sont basés sur la version PAL et sont plus lents

Il fut un temps où certains jeux PAL fonctionnaient moins bien que leurs homologues américains et japonais. Un exemple de ceci est Final Fantasy X, avec des rayures noires, une image aplatie et notamment plus lente que le reste des versions. Tout semble indiquer que cet esprit qui nous manque si peu sera de retour dans certains des classiques PlayStation qui sont opérationnels dans le cadre de l’abonnement Premium du nouveau PS Plus, disponible à partir du 22 juin en Espagne.

Le service renouvelé vient de commencer son voyage sur le marché asiatique, donc les détails ont commencé à émerger. Le PS Store Indoneisa a révélé qu’Ape Escape (PSX) est basé sur la version PAL, car le logo Sony Computer Entertainment Europe apparaît et non le Japon ou les États-Unis. Au lieu de fonctionner à 30 FPS, il fonctionne à 25 FPS.

Plus de jeux PAL sur le nouveau PS Plus

VGC a vérifié que d’autres classiques comme Everybody’s Golf, Wild Arms, Jumping Flash ou Kurushi sont également basés sur la version européenne, qui porte les mêmes problèmes d’antan. Et à cela il faut ajouter les jeux de Worms, World Party ou Amageddon. Cependant, Tekken 2, Siphon Filter, Abe’s Oddysee et Mr. Driller sont émulés sur la version NTSC.

Bien que le format PAL soit utilisé en Indonésie, VGC a également confirmé que ces jeux sont également européens à Taïwan, une région qui utilise le format vidéo NTSC, suggérant que cette situation est possible sur tous les marchés. Quoi qu’il en soit, à ce jour, il n’y a aucune confirmation officielle de Sony Interactive Entertainment.

Le format PAL a été couramment utilisé dans des territoires tels que l’Europe ou l’Australie. La différence par rapport au format NTSC est que ce dernier fonctionne à 60hz, tandis que PAL fonctionne à 50hz. Cela se traduit par des jeux plus lents ou par l’ajout de bandes noires en haut et en bas de l’écran.

Jetez un œil aux différentes options d’abonnement pour le nouveau PS Plus ici. De nouveaux classiques PlayStation et PSP ont récemment été confirmés.

source | VGC