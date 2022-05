TMNT : Shredder’s Revenge, impressions. Un véritable hommage aux Tortues dans le temps

Ceux d’entre nous qui ont grandi entre la fin des années 80 et le début des années 90 ont les Teenage Mutant Ninja Turtles sur un piédestal. Et cela pour plusieurs raisons. L’une d’elles, la série animée de l’époque, qui nous a ébloui par ses péripéties. Le film de 1990 jamais assez valorisé avec cette touche entre le merdique et l’attachant. Et bien sûr, les jeux vidéo qui ont accompagné la vague et nous ont laissé amoureux. Turtles in Time est l’un d’entre eux avec cette impressionnante arcade à quatre commandes et l’incroyable port sur SNES, mais il y avait plus. TMNT 2 sur Game Boy, Tournament Fighters, Hyperstone Heist… Ils ont fait fureur. Ils ont cessé d’être -bien que certains jeux comme celui d’Ubisoft pour GBA méritent d’être placés sur un piédestal- et maintenant ils veulent revenir avec style. TMNT : Shredder’s Revenge est un hommage à cette époque. Avec tout ce que cela implique.

Nous disons cela car après avoir joué les deux premiers niveaux, nous voyons que nous ne sommes pas face à un titre qui peut avoir l’ambition présente dans les différentes couches de profondeur que nous découvrons dans Streets of Rage 4, mais que c’est un hommage. Un renouveau de ce que Turtles in Time -jeu phare comme ils nous l’ont expliqué dans une interview avec les développeurs- signifiait pour une génération. Il ne vient pas sauver le « moi contre le voisinage ». Il vient se souvenir de lui.

Et cela se voit car après avoir choisi entre les six personnages disponibles (les quatre tortues, Splinter et April) nous commençons à nous battre directement et facilement avec un seul bouton d’attaque, un pour esquiver, un autre pour sauter et rien d’autre. Nous avons des combinaisons d’actions entre elles, la possibilité de faire des saisies et de frapper plusieurs fois les ennemis, mais personne ne s’attend à une grande profondeur. Il se veut accessible à tous. Et ce n’est pas forcément mauvais, puisque quiconque le souhaite peut combiner coups, rebonds sur le sol et sur le mur pour continuer à augmenter le compteur de coups et de pas, la barre d’énergie qui vous permet de lancer des attaques spéciales.

Ainsi nous avançons en deux phases de seulement 6-7 minutes. Combattant contre le clan des pieds qui a des motifs différents selon la couleur de leurs vêtements : les bleus avec des épées, les jaunes lançant des étoiles que l’on peut renvoyer au bon moment, les rouges avec des haches et qui résistent à nos coups tout en chargeant leurs attaque… Tout est très old school : des ennemis qui vous écrasent avec des motos, d’autres qui vous lancent des objets, des éléments de scène que l’on peut utiliser pour les frapper et des espaces clos dans lesquels on ne peut avancer qu’à la fin de la vague du tour.

Il n’y a pas non plus de grandes différences entre les personnages. Donatello a plus de portée, Mike est plus rapide, Splinter plus puissant… Chacun se démarque dans ces statistiques (portée, puissance, vitesse), mais ils sont contrôlés de la même manière et en comprenant la base du jeu, tous contrôlés. Des coups combinés et d’autres détails s’ajoutent quand on joue en compagnie, le tout à partir d’une base simple et directe, mais ça marche. Le titre est agile, il n’est pas alourdi par l’idée d’écraser des boutons et l’esquive a beaucoup d’utilité pour esquiver et frapper immédiatement. Le jeu a du rythme, assurément.

Les combats contre les deux premiers boss, Rocksteady et Beebop, sont divertissants et vous obligent à savoir utiliser davantage l’esquive, même si ni eux ni ce que nous avons vu dans les deux phases n’ont semblé très difficiles. Dans l’interview que nous avons faite, ils ont expliqué qu’il y aurait trois niveaux de difficulté, il reste donc à voir à quel niveau nous avons joué dans l’aperçu et quel sera le plus grand défi.

TMNT : Shredder’s Revenge invoque la nostalgie, avec un système de jeu qui ne cherche pas à être beaucoup plus profond que ce à quoi on jouait dans les arcades il y a 30 ans, mais mis à jour aux rythmes et possibilités actuels. Sa section visuelle est un bijou pour les amoureux du genre et de la licence, elle est efficace dans ce qu’elle propose et elle semble être l’hommage à Turtles in Time que l’on attendait depuis longtemps. Sa plus grande ambition semble être de passer du bon temps avec notre tortue préférée (chacun a la sienne mais c’est Donatello). Et les deux premières phases se succèdent.