Nvidia Présente Ses Innovations Au Computex

NVIDIA a présenté ses innovations lundi au COMPUTEX 2022 qui s’est tenu à Taipei, Taiwan. Lors de cet événement, la société californienne a présenté 12 nouveaux jeux avec DLSS, de nouveaux ordinateurs portables GeForce et des écrans G-SYNC 500 Hz,

Plus de DLSS

Les nouveaux titres incluent HITMAN 3, My Time At Sandrock et Sniper Elite 5. Avec toutes les options au maximum et le ray tracing activé, cette mise à jour doublera la fréquence d’images à une résolution de 4K.

Quand arrive le nouveau driver (pilote graphique) ?

Ce pilote GeForce Game Ready arrivera ce 24 mai à 6h du matin, via l’application GeForce Experience.

Quels autres jeux auront DLSS?

Comme nous avons pu le voir dans notre aperçu, le F1 22 qui arrivera le 1er juillet intégrera le brevet NVIDIA avec le ray tracing.

Deep Rock Galactic a été mis à jour avec DLSS et NVIDIA DLAA améliorant les performances jusqu’à 60 %.

Ghost aura une mise à niveau DLSS augmentant les performances jusqu’à 70 %.

Hydroneer qui dispose déjà de NVIDIA DLSS bénéficiera d’une augmentation des performances allant jusqu’à 50 %.

Icarus quant à lui ajoutera le support NVIDIA Reflex (technologie de réduction de latence) en juin.

LEAP prendra en charge DLSS en ce qui concerne l’accès anticipé le 1er juin. DLSS offre une mise à niveau des performances de plus de 2 fois dans le jeu.

Loopmancer aura DLSS et Ray Tracing lors de son lancement cet été.

Propnight recevra également DLSS ce 24 mai, augmentant les performances jusqu’à 85% en résolution 4K.

Raji: An Ancient Epic lancé ce 24 mai prendra en charge DLSS et le ray tracing, augmentant les performances jusqu’à 3x en 4K et plus de 2x dans d’autres résolutions.

Soda Crisis permettra à NVIDIA Reflex d’améliorer la latence à 23 %.

Turbo Sloths sera lancé cet été et prendra en charge DLSS ainsi que les réflexions et les ombres par ray tracing, le DLSS augmentant les performances de plus de 2x.

Vampire : The Masquerade – Swansong bénéficiera d’une mise à niveau des performances 2X+ DLSS.

Warstride Challenges intégrera également DLSS et NVIDIA Reflex, augmentant les performances jusqu’à 2x à 4K et réduisant la latence du système jusqu’à 53 %.

Nouveaux ordinateurs portables

Dans cet événement NVIDIA, j’en profite pour présenter des ordinateurs dotés des technologies Max-Q de quatrième génération, certains des modèles présentés étaient :

MSI Raider GE67 HX – offrant un GPU jusqu’à GeForce RTX 3080 Ti

ASUS ROG Flow X16 : offre jusqu’au GPU GeForce RTX 3070 Ti

Gigabyte Aorus 17X – offrant un GPU jusqu’à GeForce RTX 3080 Ti

Et avec GeForce RTX Studio, ils ont montré :

Les ASUS Zenbook et Vivobook

Les Acer ConceptD 5 et 5 Pro avec les GPU GeForce RTX 3070 Ti et RTX A5500

Et les Lenovo Slim 7i Pro X et 7 Pro X avec GeForce RTX 3050

Le premier écran G-SYNC 500 Hz au monde

Dans le cadre de cette présentation, ASUS a lancé le premier écran G-SYNC 500 Hz au monde, le moniteur de jeu ASUS ROG Swift 500 Hz. Un écran conçu dès le départ pour les sports électroniques qui comprendra le mode NVIDIA G-SYNC Esports et NVIDIA Reflex Analyzer, permettant aux utilisateurs de mesurer la latence du système de bout en bout lors de l’utilisation d’une souris NVIDIA Reflex et d’un GPU GeForce.

Téléviseurs compatibles G-SYNC et GeForce NOW

En 2021, Philips et NVIDIA ont travaillé ensemble pour proposer certains des premiers téléviseurs compatibles G-SYNC avec prise en charge HDMI 2.1. Maintenant, ils intègrent deux nouveaux téléviseurs intelligents Philips OLED compatibles avec G-SYNC et GeForce NOW.

Plus de gadgets

Acer a sorti l’écran Predator X28 G-SYNC et les souris de jeu Cooler Master Reflex, les MM310 et MM730.